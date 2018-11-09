В России снова предложили изменить правила техосмотра

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время создается сервис, который позволит создать «индивидуальную программу» техосмотра для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. На основе анализа формируется либо «хорошая» история (техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле), либо «плохая» (более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое).

Ионов подчеркнул, что «сначала надо создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет».

В августе 2017 года стало известно, что Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры.

Необходимость поправок в министерстве объясняют тем, что в стране распространилась практика покупки диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

В октябре 2017 года в Ростехе анонсировали скорый переход на полностью цифровую систему регистрации и учета автотранспорта в России. «Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной — как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб», — отметили в госкорпорации.