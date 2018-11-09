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08:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В России снова предложили изменить правила техосмотра

В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, которая привяжет техосмотр к километрам и авариям. Об этом заявил представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов, передает газета «Коммерсантъ».

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время создается сервис, который позволит создать «индивидуальную программу» техосмотра для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. На основе анализа формируется либо «хорошая» история (техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле), либо «плохая» (более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое).

Ионов подчеркнул, что «сначала надо создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет».

В августе 2017 года стало известно, что Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры.

Необходимость поправок в министерстве объясняют тем, что в стране распространилась практика покупки диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.
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Техосмотр по-новому: что с ним не так?

В октябре 2017 года в Ростехе анонсировали скорый переход на полностью цифровую систему регистрации и учета автотранспорта в России. «Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной — как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб», — отметили в госкорпорации.

22 февраля 2018 года в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Для разрешения выезда на дороги общего пользования автомобиль, помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, должен быть оснащен аптечкой. Также запрещается допуск автомобилей на дороги общего пользования при неисправностях усилителя руля. Тем же распоряжением правительства был введен запрет на установку «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок» на рассеиватели фар. Кроме того, запрещается эксплуатировать автомобиль, если зимняя шипованная резина установлена не на всех колесах.

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