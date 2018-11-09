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09:02 (мск), источник: Российская газета

В России появится новая профессия

Новая профессия — цифровой куратор — появится в России в ближайшее время. Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало.

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Источник: РИА "Новости"

Цифровой куратор — это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Разработан профстандарт для цифровых кураторов Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом «Знание».

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«Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ», — отметила председатель Российского общества «Знание», зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

А по словам главы совета по профквалификациям Юрия Герция, к середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии «цифровой куратор». Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда России и находится сейчас на регистрации в Минюсте.

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