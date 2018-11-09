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13:10 (мск), источник: РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальные пельмени

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественные пельмени, сколько их можно съесть без вреда фигуре и как правильно хранить полуфабрикат.

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Источник: РИА Новости

«Состав блюда должен быть предельно прост и понятен. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца», — говорится в сообщении организации. Эксперты Роскачества предупреждают: формулировка «специи» в составе очень размыта. Под видом нее производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы.

Специалисты рекомендуют выбирать продукт, маркировка которого строго прописывает все используемые в составе специи.

По словам экспертов, клетчатки и крахмала не должно быть ни в фарше, ни в тесте — «такой ход является обманом потребителя».

Кроме того, пельмени в пачке должны быть рассыпчатыми. Слипшаяся продукция может говорить о нарушении условий хранения.

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Специалисты также пояснили, что пельмени разделяют на категории от «А» до «Д» — их отличает количество мяса в составе готового продукта. Категория «А» говорит о том, что в составе фарша — не менее 80% мяса. Категория «Б» — не менее 60% мяса, к ним относятся «Элитные», «Говяжьи», «Телячьи», «Восточные». Категория «В» имеет в фарше не менее 40% мяса, к ним относят «Русские», «Сибирские», «Столовые», «Традиционные», «Сабантуй».

Пельмени категории «Г» имеют не менее 20%, а «Д» может содержать менее 20% мяса, остальную часть фарша при этом составят специи, лук и животные субпродукты. Эксперты добавляют, что обычно в сырых пельменях соотношение фарша и теста равняется 60/40, 50/50 или 40/60. Это означает, что килограмм продукта даже с высоким содержанием мяса в составе (категория А) не может стоить дороже килограмма мяса.

Перед покупкой следует обратить внимание на срок годности продукции и соответствие температурного режима хранения. Максимальный срок хранения — шесть месяцев, температура должна быть не выше минус 10 градусов.

Для тех, кто внимательно следит за своим весом, порция пельменей не должна превышать 10 штук — 150 граммов, приблизительно 300 килокалорий. Также следует избегать добавок в виде майонеза, масла и жирной сметаны.
Роскачество

Роскачество также сообщило, что намерено проверить качество пельменей в магазинах РФ. Эксперты изучат мясную начинку, проверят тесто на развариваемость, оценят вкус пельменей и выяснят, содержат ли они красители и ароматизаторы. По всей стране будут закуплены около 50 пачек, включая «детские» виды и популярные сегодня «бульмени». Продукцию исследуют по более чем 50 параметрам по качества и безопасности.

Что в пельменях вместо мяса
Во время загрузки произошла ошибка.
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