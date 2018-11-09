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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые нашли возможную причину долгожительства голых землекопов

НОВОСИБИРСК, 9 ноя — РИА Новости. Ученые из двух институтов Сибирского отделения РАН установили, что легендарное долгожительство обитающего в Африке грызуна — голого землекопа (Heterocephalus glaber) может быть обусловлено его уникальной системой восстановления (репарации) ДНК, сообщает в пятницу издание СО РАН «Наука в Сибири».

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Источник: AP 2018

Ученые давно пытаются раскрыть тайну обитающего в Восточной Африке голого землекопа, средняя продолжительность жизни которого почти 30 лет, в то время как у обычной мыши — полтора года. Установлено, что с возрастом у него не выявляются изменения, присущие старению, не меняются внешний вид и репродуктивная функция. Кроме того, он нечувствителен к химическому или радиологическому воздействию, мало подвержен образованию раковых опухолей. В пересчете на продолжительность жизни человека голый землекоп живет 600 лет.

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Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН сравнили, как ядерный экстракт клеток соединительной ткани организма (фибробластов) голого землекопа и мыши реагирует на воздействие ультрафиолетового излучения, генерирующего поражения ДНК. Затем была исследована активность восстановления ДНК у землекопа и мыши.

«Нами установлено, что активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа гораздо выше, чем в клетках мыши. Мы считаем, что эффективная репарация может быть ответственна за то, что грызун живет так долго», — приводятся в сообщении слова завлабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН Ольги Лаврик.

Ученые надеются, что дальнейшее исследование репарации ДНК у голых землекопов позволит найти новые пути избавления человека от рака и заболеваний, связанных со старением организма, а также увеличить продолжительность и качество жизни.

Голый землекоп — небольшой роющий грызун семейства землекоповых, не имеющий густого волосяного покрова с длиной тела в 8−10 сантиметров. Вид отличается уникальными для млекопитающих особенностями: сложной социальной организацией колонии, слабой восприимчивостью к внешним раздражителям, а также тем, что его организм практически не стареет. Ареал обитания голого землекопа — страны Восточной Африки (Кения, Эфиопия, Сомали).

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