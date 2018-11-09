Российские ученые нашли возможную причину долгожительства голых землекопов

Источник: AP 2018

Ученые давно пытаются раскрыть тайну обитающего в Восточной Африке голого землекопа, средняя продолжительность жизни которого почти 30 лет, в то время как у обычной мыши — полтора года. Установлено, что с возрастом у него не выявляются изменения, присущие старению, не меняются внешний вид и репродуктивная функция. Кроме того, он нечувствителен к химическому или радиологическому воздействию, мало подвержен образованию раковых опухолей. В пересчете на продолжительность жизни человека голый землекоп живет 600 лет.

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН сравнили, как ядерный экстракт клеток соединительной ткани организма (фибробластов) голого землекопа и мыши реагирует на воздействие ультрафиолетового излучения, генерирующего поражения ДНК. Затем была исследована активность восстановления ДНК у землекопа и мыши.

«Нами установлено, что активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа гораздо выше, чем в клетках мыши. Мы считаем, что эффективная репарация может быть ответственна за то, что грызун живет так долго», — приводятся в сообщении слова завлабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН Ольги Лаврик.

Ученые надеются, что дальнейшее исследование репарации ДНК у голых землекопов позволит найти новые пути избавления человека от рака и заболеваний, связанных со старением организма, а также увеличить продолжительность и качество жизни.