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09:34 (мск), источник: Коммерсантъ

В России могут изменить правила техосмотра

Компания «Электронный паспорт» («дочка» «Ростеха»), являющаяся оператором электронных ПТС, работает над созданием сервиса разработки индивидуальных программ прохождения техосмотра (ТО), заявил директор департамента научно-технической деятельности АО Борис Ионов на заседании Торгово-промышленной палаты.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По его словам, сервис позволит создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. Если у автомобиля «хорошая» история, то техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле, если «плохая» — ТО будет частым, тщательным и дорогим. Если история будет совсем плохой, то данные будут переданы в ГИБДД, эксплуатация автомобиля будет либо ограничена, либо запрещена.

Сейчас новые автомобили возрастом до трех лет не проходят техобслуживание, возрастом от трех до семи проходят ТО раз в два года, далее ежегодно. С ноября 2019 года все ввозиммые в Россию автомобили будут получать только электронные паспорта.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Техосмотр привяжут к километрам и авариям».

Техосмотр выведут из тени
Во время загрузки произошла ошибка.
4 августа© Ньюстюб
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