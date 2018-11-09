В России могут изменить правила техосмотра

По его словам, сервис позволит создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. Если у автомобиля «хорошая» история, то техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле, если «плохая» — ТО будет частым, тщательным и дорогим. Если история будет совсем плохой, то данные будут переданы в ГИБДД, эксплуатация автомобиля будет либо ограничена, либо запрещена.