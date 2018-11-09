Сгоревший рай: в Калифорнии бушует мощный пожар (фото)
Эвакуированы более 50 тысяч человек.
Эвакуированы более 50 тысяч человек.
8 ноября жители города Парадайз (в переводе с английского «рай»), расположенного на севере американского штата Калифорния, сообщили специальным службам о надвигающемся пожаре.
Несмотря на своевременное реагирование, стихию остановить не удалось, и буквально за пару часов огонь охватил большую часть города.
Пожар осложняется и погодными условиями: сильным ветром и отсутствием осадков. По сообщениям СМИ, за минуту огонь охватывает площадь, равную примерно 80 футбольным полям.
Из города эвакуировали около 50 тысяч человек. Американские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших, но точное количество никто пока сказать не может. Пламя уже уничтожило более тысячи домов и значительную часть города.
Бороться со стихией пытаются более 500 пожарных, но пока погасить огонь не получается.
Читайте также: