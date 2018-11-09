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13:36 (мск), источник: Mail Новости

Сгоревший рай: в Калифорнии бушует мощный пожар (фото)

Эвакуированы более 50 тысяч человек.

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8 ноября жители города Парадайз (в переводе с английского «рай»), расположенного на севере американского штата Калифорния, сообщили специальным службам о надвигающемся пожаре.

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Несмотря на своевременное реагирование, стихию остановить не удалось, и буквально за пару часов огонь охватил большую часть города.

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Пожар осложняется и погодными условиями: сильным ветром и отсутствием осадков. По сообщениям СМИ, за минуту огонь охватывает площадь, равную примерно 80 футбольным полям.

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Из города эвакуировали около 50 тысяч человек. Американские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших, но точное количество никто пока сказать не может. Пламя уже уничтожило более тысячи домов и значительную часть города.

Бороться со стихией пытаются более 500 пожарных, но пока погасить огонь не получается.

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