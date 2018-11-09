Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
ВПЧ: безвредная инфекция или тихий убийца
«Этот город как деревня»: глава Papa John's в РФ о Петербурге
20 интересных идей зонирования однушки
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Биодобавки уничтожили мужчине печень
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Хоккей в Канаде: российские юниоры превзошли молодежь
Отомстить за Карякина: отберет ли Каруана титул у Карлсена
В Лондоне повесили пародийные билборды с Путиным
Полиция нашла массовое захоронение с 200 телами
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
13:50 (мск), источник: Индикатор

Древние следы из Большого каньона озадачили палеонтологов

На Тропе Ангелов — одном из красивейших пешеходных маршрутов Большого каньона — геологи обнаружили цепочку странных следов древней рептилии.

Наверх
Источник: Stephen Rowland

Авторы открытия рассказали об этом на 78-й конференции Общества палеонтологии позвоночных. Также о нем сообщает пресс-релиз на сайте университета.

Новость
Геологи подтвердили существование «затерянного» континента под Маврикием

28 маленьких следов отпечатались на упавшем со скалы булыжнике — таком неприметном, что никто и не искал на нем ничего интересного. Но именно на этом камне ученый из Университета Невады (Лас-Вегас, США) во время путешествия по тропе с группой студентов нашел самые старые следы рептилий в Большом каньоне, и одни из самых древних на Земле. Неизвестная рептилия прошла этим путем, когда суперконтинент Пангея еще только формировался.

Изучив булыжник внимательнее, палеонтологи удивились странному расположению следов: там было четыре ряда диагональных отпечатков. Создавалось впечатление, что следы оставили две рептилии, которые шли, прижавшись боками друг к другу. Но такое поведение вряд ли имело смысл.

Ученые высказали несколько предположений о причинах такой необычной походки.

Возможно, идти прямо рептилии мешал сильный ветер, и она двигалась наискосок, чтобы быть к нему под более удобным углом, но не менять направление.

По другой версии, рептилия взбиралась на крутую дюну. Однако пока что нельзя исключить и версии необычного брачного танца или борьбы с другим животным.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Канцлер Австрии ждет объяснений Путина из-за шпионского скандала
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Путину подарили узел из гвоздей
Лавров счел «мегафонной дипломатией» шпионский скандал в Австрии
Сгоревший рай: в Калифорнии бушует мощный пожар (фото)
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Стало известно, кто в России больше всего доволен профессией
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Новый L200 показали в Бангкоке. Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть L200 одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь