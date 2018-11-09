«Сатанинский храм» подал в суд на создателей сериала «Сабрина»

Источник: GETTY IMAGES

Активисты обвиняют компанию Netflix и студию Warner Bros в том, что они использовали точную копию придуманной «Сатанинским храмом» статуи Сатаны в образе Бафомета, на которую у сервиса нет прав.

Netflix и Warner Bros отказались комментировать обвинения в свой адрес.

Представители «Сатанинского храма» заявляют, что Сатана является для них не сверхъестественным существом, каким предстает Бафомет в сериале, а литературным образом, символом мятежа против тирании. Таким образом, как утверждают последователи «Сатанинского храма», Netflix и Warner Bros не только нарушили права движения, но и ввели в заблуждение зрителей сериала относительно происхождения статуи и того, что она символизирует.

Иск был подан в суд Нью-Йорка в минувший вторник. Активисты «Сатанинского храма» говорят, что изображение придуманной ими статуи Бафомета появляется в четырех эпизодах сериала.

Один из основателей «Сатанинского храма» Люсьен Гривз опубликовал в «Твиттере» две фотографии, демонстрирующие схожесть статуи, показанной в сериале, со статуей Бафомета.

Что проповедует «Сатанинский храм»?

Группа «Сатанинский храм» была создана в 2012—2013 гг. выпускниками Гарвардского университета Малкольмом Джарри и Люсьеном Гривзом. Группа, использующая сатанинскую символику для пропаганды эгалитаризма, социальной справедливости и секуляризма, имеет статус религиозной организации.

Однако идеология группы строится на положениях светского гуманизма: активисты проповедуют сострадание к людям, борьбу за справедливость, уважение чужих свобод, научный метод познания мира. «Сатанинский храм» рассматривает Сатану как символ «вечного мятежника» против тирании и деспотичной власти.

Активисты группы часто выступают в защиту прав ЛГБТ и против ограничения абортов.

Новость В Папском университете появится спецкурс для экзорцистов

В 2014 году «Сатанинский храм» собрал деньги через краудфандинговый сайт на статую, изображающую Сатану в образе Бафомета, около которого находятся фигуры двух детей. Изначально активисты группы рассчитывали, что статуя будет установлена близ Капитолия в штате Оклахома — рядом со стоящим там памятником «Десять заповедей».

По замыслу «Сатанинского храма» такое расположение статуи Бафомета должно стать свидетельством «американской свободы вероисповедания и толерантности». Однако активисты не смогли получить разрешение на установку памятника близ Капитолия в Оклахоме. Открытие бронзового Бафомета высотой 2,7 метра состоялось в июле 2015 года в промышленном здании в Детройте.

«Приключения Сабрины»

«Леденящие душу приключения Сабрины» — американский телесериал в жанре хоррор о 16-летней Сабрине Спеллман, получеловеке-полуведьме. Сериал основан на одноименном комиксе от Archie Comics, который публиковался в 1996—2003 гг. Премьера сериала состоялась на платформе Netflix 26 октября 2018 года.

Персонажи в сериале, которые поклоняются Сатане, также практикуют каннибализм и методы принуждения даже в религиозных вопросах — против чего выступают члены «Сатанинского храма».

Использование статуи Бафомета может натолкнуть зрителей на мысль, что последователи «Сатанинского храма» также считают Сатану сверхъестественным существом и придерживаются аналогичных религиозных практик, отмечают основатели группы.

Люсьен Гривз ранее заявлял, что если создатели сериала не откажутся от использования образа Бафомета, то группа подаст судебные иски против Netflix и Warner Bros за нарушения авторских прав и присвоение авторского материала «для продвижения своей глупой фантастики о Сатане».

В интервью телеканалу Си-эн-би-си Гривз сказал, что появление статуи Бафомета в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» порочит и принижает деятельность активистов.