I can’t stop watching this. Dad of the year ???⚽️pic.twitter.com/iLvhDoiFyb— Tom Munns (@TomMunns1) 8 ноября 2018 г.
Британец «незаметно» помог своему сыну на футболе
Видео моментально стало вирусным в соцсетях.
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Видео моментально стало вирусным в соцсетях.
Британский отец так сильно переживал за своего маленького
I can’t stop watching this. Dad of the year ???⚽️pic.twitter.com/iLvhDoiFyb— Tom Munns (@TomMunns1) 8 ноября 2018 г.
Во время детского футбольного матча в Ливерпуле маленький вратарь отвлекся во время очень важного момента, когда мяч летел прямо в его ворота.
Парень хоть и упал, но гол
Такая увлеченность родителя не осталась незамеченной: видео с отцовской «помощью» было опубликовано в Twitter и моментально прославило заботливого отца.
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