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15:23 (мск), источник: Mail Новости

Британец «незаметно» помог своему сыну на футболе

Видео моментально стало вирусным в соцсетях.

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Британский отец так сильно переживал за своего маленького сына-вратаря (и, вероятно, за исход его футбольного матча), что не удержался и помог парнишке самым неожиданным способом.

Во время детского футбольного матча в Ливерпуле маленький вратарь отвлекся во время очень важного момента, когда мяч летел прямо в его ворота.

Но отец футболиста был начеку. Он не стал раздумывать и толкнул сына по направлению к летящему мячу.

Парень хоть и упал, но гол все-таки отбил.

Такая увлеченность родителя не осталась незамеченной: видео с отцовской «помощью» было опубликовано в Twitter и моментально прославило заботливого отца.

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