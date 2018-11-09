Серебренников заявил в суде, что выделенные на «Платформу» деньги забрал Минкульт

Источник: Агентство «Москва»

«Вы знаете, у нас было “потом”. Потом у нас эта “Платформа” и дальше должна была работать, и на нее, как мы узнали из (уголовного) дела, выделились деньги в бюджете», — сказал Серебренников на допросе в Мещанском суде Москвы, который рассматривает так называемое дело «Седьмой студии».

«Но пришел новый министр культуры (в мае 2012 года Минкультуры возглавил Владимир Мединский — ИФ), который сказал: ваши все эксперименты нам не нужны, современное искусство не нужно и все ваши эксперименты — за свой счет. И перекрыл, свернул все проекты, связанные с современным искусством. И все деньги, которые были выделены на “Платформу”, он забрал себе куда-то», — добавил режиссер.

Допрос Серебренникова в суде будет продолжен 13 ноября в 9:30.