Дизайнер делает костюмы эпохи Ренессанса из мусора (фото)

Идея использовать упаковку в одежде пришла к ней несколько лет назад, когда ей срочно требовалась ткань для очередного костюма, но под рукой оказался лишь вспененный полиэтилен. Так Сьюзан начала использовать обычный мусор, создавая из него головные уборы, накидки, аксессуары и целые платья.