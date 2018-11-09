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16:05 (мск), источник: Mail Новости

Дизайнер делает костюмы эпохи Ренессанса из мусора (фото)

В ход идут полиэтиленовые пакеты, пенопласт и упаковочная пленка.

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Художница, дизайнер и фотограф Сьюзан Йонгмас из Нидерландов придумала интересный способ использовать ненужные упаковочные материалы и отработанный пластик.

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Пенопласт, вспененный полиэтилен, пузырчатую пленку и поролон она превратила в материалы для костюмов эпохи Возрождения.

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Идея использовать упаковку в одежде пришла к ней несколько лет назад, когда ей срочно требовалась ткань для очередного костюма, но под рукой оказался лишь вспененный полиэтилен. Так Сьюзан начала использовать обычный мусор, создавая из него головные уборы, накидки, аксессуары и целые платья.

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Свой проект, в котором дизайнер проводит параллель между современными отработанными материалами и эстетикой дорогих шелков и кружев прошлого, она назвала Mind over Matter («Разум, властвующий над материей»).

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