Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Литве скончался актер из «Зимней вишни» Арунас Сторпирштис
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
ВПЧ: безвредная инфекция или тихий убийца
Умер Николай Румянцев
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
Походы в театр и отпуск: вдова Караченцова развлекается
Заявление Виталины о Джигарханяне: Его нет - СМИ
Умер Николай Румянцев
Медведев перебил главу РЖД на словах об успехах
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Уныние городов, на которые хочется смотреть (фото)
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
18:00 (мск), источник: Ведомости

Туроператоры предупредили о резком росте цен на отдых в Турции

Цены на отдых в Турции в летний сезон 2019 года могут вырасти на 30−50% после резкого роста спроса в минувшем сезоне, сказала в пятницу исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Наверх
Источник: Reuters

«Турция, скорее всего, на 95% пересмотрит цены на лето в сторону увеличения, и это не связано с переходами на евро.

Рекомендации — как можно раньше принимать решения, так как цены будут на 30−50% выше.

Это связано с тем, что летом на турецких курортах было рекордное количество посещений россиян, и будущим летом Турция хочет получать от них больший доход", — заявила Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

Читайте также
Туристы раскупают путевки в Таиланд на зиму, не дожидаясь открытия Египта

В октябре представители российского турбизнеса уже говорили о росте цен на отдых в Турции, но оценивали его в 10−15% из-за наплыва не только российских туристов, но и европейцев.

В октябре АТОР сообщала, что цены на туры в Турцию будут привязаны к евро, но не прогнозировала роста конечных цен на туры из-за этого перехода. С начала ноября на евро перешли крупные туроператоры Anex Tour, Coral Travel и Sunmar.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, за январь — сентябрь 2018 г. Турцию посетили 5,12 млн российских туристов, что означает рост на 24% в годовом выражении. Это уже существенно больше, чем весь российский турпоток в Турцию в 2017 г. (4,5 млн человек). Туроператоры указывали, что даже в сентябре — октябре отели заполнены на 80−90%.

По информации Level.Travel, средняя стоимость путешествия в Турцию выросла за этот год на 13% до 75 865 руб. (восемь ночей на двух человек в отеле «4 звезды»).

Читайте также: Куда поехать на Новый год? Пять недорогих вариантов

 Мобильные переводы и платежи могут попасть под финансовый контроль
Дмитрий Рыболовлев: от одержимого футболом олигарха до фигуранта дела о коррупции
Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал
Путину подарили завязанный в узел гвоздь
Одна собака пыталась похитить другую и стала звездой соцсетей
Раскрыта средняя сумма взятки в России
Мамаев не общается с Кокориным в СИЗО
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь