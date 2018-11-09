Туроператоры предупредили о резком росте цен на отдых в Турции

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«Турция, скорее всего, на 95% пересмотрит цены на лето в сторону увеличения, и это не связано с переходами на евро.

Рекомендации — как можно раньше принимать решения, так как цены будут на 30−50% выше.

Это связано с тем, что летом на турецких курортах было рекордное количество посещений россиян, и будущим летом Турция хочет получать от них больший доход", — заявила Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

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В октябре представители российского турбизнеса уже говорили о росте цен на отдых в Турции, но оценивали его в 10−15% из-за наплыва не только российских туристов, но и европейцев.

В октябре АТОР сообщала, что цены на туры в Турцию будут привязаны к евро, но не прогнозировала роста конечных цен на туры из-за этого перехода. С начала ноября на евро перешли крупные туроператоры Anex Tour, Coral Travel и Sunmar.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, за январь — сентябрь 2018 г. Турцию посетили 5,12 млн российских туристов, что означает рост на 24% в годовом выражении. Это уже существенно больше, чем весь российский турпоток в Турцию в 2017 г. (4,5 млн человек). Туроператоры указывали, что даже в сентябре — октябре отели заполнены на 80−90%.