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18:39 (мск), источник: Газета.Ру

Сапер по имени Солнце: кто уничтожил мины США

Вспышка на Солнце заставила сдетонировать мины во время Вьетнамской войны.

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Источник: NASA

Вспышка на Солнце помогла разминировать порт, заминированный США в разгар войны во Вьетнаме. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные ВМС США.

О необычном примере воздействия космической погоды на боевые действия на Земле стало известно после публикации в США секретных документов об одном из эпизодов войны во Вьетнаме. 4 августа 1972 года экипаж американского военного самолета, пролетая над заминированным портом в районе Хон Ла (ныне — специальная экономическая зона Вьетнама), стал свидетелем взрыва порядка 20−25 морских мин, которые произошли в короткий период времени — около 30 секунд.

Кроме того, с воздуха в воде было замечено 25−30 мутных пятен от взрывов мин, которые были сброшены еще три месяца назад в рамках американской операции «Карманные деньги» по минированию портов Северного Вьетнама.

В тот момент американские военные немало удивились беспричинному, на первый взгляд, массовому подрыву подводных боеприпасов. Согласно рассекреченным документам ВМС США, вскоре после инцидента командование начало расследование всевозможных причин подрывов. Было известно, что мины взведены на самоподрыв, однако времени до него оставалось еще минимум 30 дней, а значит — дело было в чем-то другом.

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15 августа адмирал Бернард Клэри, командующий Тихоокеанским флотом США, сделал запрос о возможном влиянии Солнца на детонацию мин.

Дело в том, что большинство боеприпасов имело магнитные взрыватели, которые срабатывали на изменение окружающего магнитного поля. К тому времени ученым уже было известно о влиянии солнечных вспышек на изменение магнитной обстановки, но было не ясно, могло ли такое событие вызвать непредвиденную детонацию боеприпасов.

Выяснилось, что в начале августа 1972 года на Солнце наблюдалась рекордная активность, в ходе которой в области MR 11976 были зафиксированы несколько мощных вспышек и так называемых корональных выбросов массы. Военные специалисты, расследовавшие самоподрыв припасов, посетили лабораторию по изучению космической обстановки Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), чтобы поговорить с учеными.

Профессор Брайан Фрейзер, тогда работавший в NOAA, вспоминает, как в один из дней видел группу высокопоставленных военных, пришедших пообщаться с его коллегами и возможном влиянии Солнца на взрыватели мин. «Тогда не говорили, взорвались мины или нет, хотя может быть, Уолли (коллега) просто скрывал. И конечно, все это было совершенно секретно», — вспоминает ученый.

Результатом расследования стал вывод, что «с большой вероятностью» причиной взрывов стала солнечная активность, наблюдаемая в августе того года.

Сегодня известно, что в августе 1972 года действительно наблюдалась одна из мощнейших вспышек на Солнце, активность наблюдалась в области Солнца под названием MR 11976. В тот период времени появлялось множество сообщений о сбоях в подаче электроэнергии и авариях на телеграфных линиях по всей Северной Америке, теперь же ученые получили в распоряжение еще один пример воздействия космической погоды на деятельность человека.

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Пик активности тогда пришелся на 06.21 по всемирному времени 4 августа, когда на Солнце произошла вспышка класса X, вызвавшая корональный выброс массы, достигший Земли через 14 часов. Ученые предположили, что прежние более слабые выбросы, «расчистили путь» для этой более мощной вспышки, которая была аналогична той, что наблюдалась спутником STEREO в июле 2010 года.

Вызванная ею магнитная буря на Земле и стала причиной подрыва мин во вьетнамском порту.

Наиболее опасный фактор таких вспышек — жесткое ультрафиолетовое излучение и летящие частицы с высокими энергиями, которые способны разрушить хрупкий озоновый слой, вызывать мутации в ДНК и разрушать целые экосистемы.

Однако причинить немалый вред экономике способны и меньшие по масштабу вспышки, которые уже наблюдались в недавней истории Земли.

Речь о так называемом событии Кэррингтона — мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной буре, разразившейся в 1859 году. С 28 августа по 2 сентября на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки.

Британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал 1 сентября самую мощную из них, которая, вероятно, и вызвала крупный корональный выброс массы, достигший Земли за рекордное время — 18 часов. В те годы еще не было современных приборов, однако последствия были наглядны и без этого — от интенсивных полярных сияний в районе экватора до искрящих телеграфных проводов.

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