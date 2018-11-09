NASA рассказало о происхождении необычного прямоугольного айсберга

В прошлом месяце внимание общественности привлек странный, кажущийся совершенно прямоугольным айсберг, который был заснят специалистом исследовательской программы NASA IceBridge Джереми Харбеком (Jeremy Harbeck). Вначале предполагалось, что айсберг образовался совсем недавно, однако, как показали спутниковые данные, на самом деле он сформировался еще в прошлом году.

Как объяснило NASA, айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена еще в ноябре 2017 года — всего через несколько месяцев после того, как от ледника откололся гораздо более крупный A-68. Айсберг, составлявший тогда в длину около четырех километров, двигался в северном направлении — при этом он проплыл через узкий проход между северным краем айсберга A-68 и каменистым выступом недалеко от структуры под названием Brawden Ice Rise и, вероятно, в результате этого, постоянно сталкиваясь со льдом, и обточился до такой необычной формы, полагают в NASA.