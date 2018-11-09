Ученые превратили снимок марсианского рассвета в мелодию

Специалисты из университетов Anglia Ruskin и Эксетера неожиданным образом обработали фотографию рассвета на Марсе, сделанную марсоходом Opportunity.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/loXhsglsG-w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Коллекции Новости из космоса

Они отсканировали пиксели, анализируя яркость и цвета кадра и присвоили каждому элементу фото подходящий тон и звук. После объединения звуков получилась печальная двухминутная мелодия.

13 ноября космическая музыка будет представлена на научной конференции Supercomputing SC18 Conference в Далласе. Интересно, что посетители мероприятия также смогут почувствовать руками вибрации с помощью специальных датчиков. Это поможет им полностью ощутить атмосферу марсианского рассвета.