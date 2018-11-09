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19:43 (мск), источник: Mail Новости

Ученые превратили снимок марсианского рассвета в мелодию

Восход солнца на красной планете теперь можно в буквальном смысле услышать.

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Специалисты из университетов Anglia Ruskin и Эксетера неожиданным образом обработали фотографию рассвета на Марсе, сделанную марсоходом Opportunity.

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Новости из космоса

Они отсканировали пиксели, анализируя яркость и цвета кадра и присвоили каждому элементу фото подходящий тон и звук. После объединения звуков получилась печальная двухминутная мелодия.

13 ноября космическая музыка будет представлена на научной конференции Supercomputing SC18 Conference в Далласе. Интересно, что посетители мероприятия также смогут почувствовать руками вибрации с помощью специальных датчиков. Это поможет им полностью ощутить атмосферу марсианского рассвета.

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