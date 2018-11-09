В России появятся новые педагогические должности

Как рассказала министр в ходе конференции, посвящённой новой модели аттестации учителей, проект профессионального стандарта «Педагог» основан на уровневом подходе к квалификации учителей, в нём найдут своё отражение и новые должности: старшего учителя (методиста) и ведущего учителя (наставника).

«У нас есть подготовленный проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». Этот документ призван утвердить в правовом поле новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель», — приводятся в сообщении слова Васильевой.

Также она обратила внимание на то, что один из федеральных проектов нацпроекта «Образование» — «Учитель будущего» — направлен на внедрение национальной системы учительского роста, системной модели поддержки учителей, которая предусматривает работу по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогов, обновлению содержания программ повышения их квалификации и введению усовершенствованной модели аттестации, которая должна отражать качество работы педагога, его профессионализм и быть максимально простой и понятной.