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19:44 (мск), источник: РИА Новости

В России появятся новые педагогические должности

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Карьера учителя получит дополнительное развитие, в правовом поле появятся новые должности — старший учитель и ведущий учитель, сообщает пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на слова главы министерства Ольги Васильевой.

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказала министр в ходе конференции, посвящённой новой модели аттестации учителей, проект профессионального стандарта «Педагог» основан на уровневом подходе к квалификации учителей, в нём найдут своё отражение и новые должности: старшего учителя (методиста) и ведущего учителя (наставника).

«У нас есть подготовленный проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». Этот документ призван утвердить в правовом поле новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель», — приводятся в сообщении слова Васильевой.

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Также она обратила внимание на то, что один из федеральных проектов нацпроекта «Образование» — «Учитель будущего» — направлен на внедрение национальной системы учительского роста, системной модели поддержки учителей, которая предусматривает работу по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогов, обновлению содержания программ повышения их квалификации и введению усовершенствованной модели аттестации, которая должна отражать качество работы педагога, его профессионализм и быть максимально простой и понятной.

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