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03:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин годами не платил за коммуналку и отсудил сотни тысяч рублей

Житель уральского поселка Щелкун Михаил Неуймин в течение нескольких лет игнорировал счета за жилищно-коммунальные услуги, а когда управляющая компания попробовала взыскать с него долги через суд, подал ответный иск и выиграл сумму, в разы превышающую размер накопленной задолженности. Об этом сообщает портал 66.ru.

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Как выяснили корреспонденты портала, побывавшие у Неуймина в гостях, квартиру в двухэтажном доме он приобрел около семи лет назад. Когда наступили первые морозы, в туалете, детской и гостиной комнатах начали расти ледяные сталактиты. Впоследствии с потолка полилась вода, стены гнили и покрывались плесенью. Кроме того, мужчина обнаружил в помещении сквозные щели на улицу. Квартира не отапливалась.

Неуймин попытался пожаловался на состояние дома и квартиры в местную службу ЖКХ, но ее начальник не стал слушать мужчину. Тогда владелец помещения перестал оплачивать коммунальные услуги, а его супруга позвонила в приемную президента России и рассказала о проблеме.

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После этого из Москвы пришло распоряжение об устранении всех недостатков в доме. Некоторые из них действительно были ликвидированы, но ремонтировать квартиру Неуймина коммунальщики отказались.

Управляющая компания подала на мужчину в суд за неоплату услуг и выиграла дело. Долг по частям вычитают из зарплаты Неуймана. Тем временем сам должник подал против коммунальщиков иск за недобросовестное содержание дома. Суд встал на сторону мужчины, обязав компанию выплатить ему 720 тысяч рублей.

Деньги пока не перечислены, ответчик планирует обжаловать судебное решение, но в социальных сетях Неуймана уже окрестили народным героем — ему удалось разрушить миф о «непотопляемости» системы ЖКХ, отмечает 66.ru.

Согласно данным Росстата, обнародованным в июле текущего года, общий долг россиян за услуги ЖКХ составляет около 1,4 триллиона рублей.

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