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04:19 (мск), источник: РИА Новости

Пользователи «Кинопоиска» назвали фильм «Дурак» лучшим за 15 лет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян и определил лучший российский фильм за последние пятнадцать лет. Голосование проходило на официальной странице сервиса в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: РИА Новости

Всего было представлено шесть номинаций, где помимо лучшего фильма выбирали лучшего актера, режиссера, сериал и киноперсонажа.

В номинации «Из России с любовью», где предлагалось выбрать фильм, изменивший отношение к российскому кино за последние пятнадцать лет, победила картина «Дурак» режиссера Юрия Быкова.

В номинации «Король говорит!», где предлагалось выбрать режиссера, внесшего самый большой вклад в российское кино за последние пятнадцать лет, пользователи россияне также отдали предпочтение Быкову.

В номинации «Профессионал», посвященной актеру, который часто появляется на экране, но которому всегда рады, победил Константин Хабенский.

В номинации «Звезда родилась», где выбирали молодого кинематографиста, которому зрители готовы доверить будущее отечественного кино, победителем стала актриса Елена Горбачева.

В номинации «Я — легенда» предлагалось выбрать персонажа фильма или сериала, которого можно считать героем поколения. Победителем стал Антон Городецкий — персонаж из «Ночного дозора», роль которого сыграл Хабенский.

В номинации «Остаться в живых» зрители выбирали завершившийся сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть. Здесь победителем стал сериал «Бригада».

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