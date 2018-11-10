Пользователи «Кинопоиска» назвали фильм «Дурак» лучшим за 15 лет

Источник: РИА Новости

Всего было представлено шесть номинаций, где помимо лучшего фильма выбирали лучшего актера, режиссера, сериал и киноперсонажа.

В номинации «Из России с любовью», где предлагалось выбрать фильм, изменивший отношение к российскому кино за последние пятнадцать лет, победила картина «Дурак» режиссера Юрия Быкова.

В номинации «Король говорит!», где предлагалось выбрать режиссера, внесшего самый большой вклад в российское кино за последние пятнадцать лет, пользователи россияне также отдали предпочтение Быкову.

В номинации «Профессионал», посвященной актеру, который часто появляется на экране, но которому всегда рады, победил Константин Хабенский.

В номинации «Звезда родилась», где выбирали молодого кинематографиста, которому зрители готовы доверить будущее отечественного кино, победителем стала актриса Елена Горбачева.

В номинации «Я — легенда» предлагалось выбрать персонажа фильма или сериала, которого можно считать героем поколения. Победителем стал Антон Городецкий — персонаж из «Ночного дозора», роль которого сыграл Хабенский.