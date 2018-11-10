Дорожно-телефонное происшествие

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские водители станут участниками масштабного эксперимента по оформлению мелких ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Чиновники и страховщики разрабатывают сервис, позволяющий зафиксировать все обстоятельства аварии с помощью телефона, а потом получить компенсацию ущерба в страховой компании. В правительстве, как стало известно «Ъ», уже подготовлен проект постановления для проведения пилотного проекта в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

«Ъ» удалось ознакомиться с проектом постановления правительства о проведении эксперимента по электронному оформлению мелких аварий без пострадавших. Документ готовится Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций (Минцифра), ЦБ, Российским союзом автостраховщиков (РСА), Минфином и МВД.

Документ регламентирует обязательные условия для электронного оформления аварии. Во-первых, у водителей не должно быть разногласий по поводу обстоятельств происшествия. Напомним, текущая редакция закона «Об ОСАГО» допускает оформление европротокола и при разногласиях, но для пилота решено использовать «традиционный» вариант. Во-вторых, на смартфонах участников ДТП должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО» (разрабатывается ЦБ), при этом оба гражданина должны иметь регистрацию ЕСИА — единой системы идентификации и аутентификации портала госуслуг (сейчас 65 млн пользователей). Третье условие — воспользоваться приложением будет возможно пока только на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана.

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После ДТП водителям-участникам надо запустить приложение: часть данных заполняется автоматически (сведения закачиваются из ЕСИА). Координаты фиксируются в привязке к ближайшему адресу. Недостающие сведения водитель заполняет сам, включая обстоятельства ДТП и номера полиса ОСАГО (достоверность и актуальность страховки проверяется сразу же через информационную систему АИС ОСАГО). Затем автомобилисты по определенному алгоритму (он еще обсуждается) должны сверить данные и подтвердить их электронной подписью.

Функцию подписи будет выполнять, например, учетная запись на портале госуслуг. Если все прошло успешно, электронное извещение о ДТП поступает в АИС ОСАГО, а на смартфоны водителей приходит идентификатор аварии. После этого можно разъезжаться. Извещение в электронной форме, скорее всего, будет доступно в личном кабинете каждого из водителей на портале госуслуг.

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Власти уже несколько лет обсуждают возможность электронного оформления ДТП для популяризации европротокола (его доля в общем числе страховых случаев уже превышает 35%). В конце 2017 года Центробанк анонсировал разработку соответствующего мобильного приложения, но тогда речь шла лишь о концепции и возможном проведении эксперимента в 2018—2019 годах. В текущей редакции проекта постановления правительства сказано, что пилотный проект будет запущен через девять месяцев после подписания документа. Эксперимент продлится год. Минцифра, МВД и РСА по итогам представят предложения в правительство по дальнейшему развитию системы.

Тем временем о финальной редакции документа говорить еще рано. В РСА, к примеру, заявляют, что постановление правительства вводит термин «электронное извещение», который не соответствует текущей редакции закона «Об ОСАГО» — в нем говорится, что извещение оформляется на бланке, выданном страховщиком, то есть исключительно в бумажном виде. РСА предложил ряд поправок, чтобы придать «юридическую значимость» электронному извещению.

В Минфине же считают, что противоречий нет и изменения в закон не нужны. Банк России, по данным «Ъ», планирует изменения в указание ЦБ 2016 года «Об электронных документах» и положение 2015 года с правилами ОСАГО. Споры также вызвал список регионов для эксперимента. РСА, в частности, выступает против включения туда Нижегородской области — это один из регионов, где наблюдались проблемы с доступностью полисов ОСАГО. Скептически страховщики относятся и к включению в список Татарстана.

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Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал схему «логичной, без серьезных изъянов», но указал на ряд нюансов. «Не ясно, что будет, если фотографии окажутся плохого качества, например, съемка велась ночью или на дешевый смартфон, — говорит он.— Автовладелец придет за возмещением, а ему откажут. Нужно будет обязательно закрепить гарантии для водителей».