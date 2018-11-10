Как выглядит самое «стыдливое» растение
Оно одновременно и ядовито, и очень полезно.
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Оно одновременно и ядовито, и очень полезно.
Мимоза стыдливая, или Mimosa pudica получила такое название не случайно. Дело в том, что растение очень чувствительно — при малейшем прикосновении его листья свертываются.
Родина красавицы — тропики Южной Америки. Но сегодня ее культивируют по всему миру в открытом грунте, теплицах или как комнатное растение.
У Mimosa pudica красивые цветы
В то же время мимоза стыдливая обладает и очень полезным свойством — она очищает почву от мышьяка, олова, меди, свинца и других тяжелых металлов.
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