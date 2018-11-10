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09:41 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит самое «стыдливое» растение

Оно одновременно и ядовито, и очень полезно.

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Мимоза стыдливая, или Mimosa pudica получила такое название не случайно. Дело в том, что растение очень чувствительно — при малейшем прикосновении его листья свертываются.

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Родина красавицы — тропики Южной Америки. Но сегодня ее культивируют по всему миру в открытом грунте, теплицах или как комнатное растение.

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У Mimosa pudica красивые цветы нежно-сиреневого цвета. Но при всей своей изящности мимоза стыдливая ядовита. Она может вызвать отравления скота на пастбищах.

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В то же время мимоза стыдливая обладает и очень полезным свойством — она очищает почву от мышьяка, олова, меди, свинца и других тяжелых металлов.

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