Найдена одна из причин рождения косоглазых детей
Ученые из
Ученые из
Специалисты исследовали анализы более 5 тыс. новорожденных младенцев и подростков, страдающих косоглазием. В итоге оказалось, что у многих из них матери не переставали курить даже во время беременности.
Согласно подсчетам ученых, в таком случае риск рождения младенца с нарушениями зрения возрастал с 17% до 80% в зависимости от того, сколько сигарет в день выкуривала женщина.
Кроме того, употребление табачных изделий матерями почти вдвое увеличивало риск развития других заболеваний органов зрения, в том числе приводило к полной слепоте.
В октябре ученые из Лондонского городского университета заявили, что Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием. По их мнению, создать свои шедевры и технику перспективы итальянский художник смог