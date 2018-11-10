Найдена одна из причин рождения косоглазых детей

Источник: РИА "Новости"

Специалисты исследовали анализы более 5 тыс. новорожденных младенцев и подростков, страдающих косоглазием. В итоге оказалось, что у многих из них матери не переставали курить даже во время беременности.

Согласно подсчетам ученых, в таком случае риск рождения младенца с нарушениями зрения возрастал с 17% до 80% в зависимости от того, сколько сигарет в день выкуривала женщина.

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Кроме того, употребление табачных изделий матерями почти вдвое увеличивало риск развития других заболеваний органов зрения, в том числе приводило к полной слепоте.