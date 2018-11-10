Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай пытался «украсть» российское золото
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Умер Николай Румянцев
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
«Мы заходим в Донбасс»: Украина заявила о вводе миротворцев ООН
Коротченко: США хотят «замять» тему с «Буком»
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
Москвичку зарезали прямо дома по заказу сестры мужа - подробности
СМИ: Покинувшая РФ Александрова снялась без одежды
Умер Николай Румянцев
Медведев перебил главу РЖД на словах об успехах
Вырез на платье Навки восхитил публику - СМИ
Александрова выложила обнаженные фото из Японии
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
11Лучшие фото звезд
11:55 (мск), источник: Известия

Найдена одна из причин рождения косоглазых детей

Ученые из Научно-технологического университета в Вухане (Китай) доказали, что курение во время беременности повышает риск косоглазия у ребенка минимум в 1,5 раза. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Ophthalmologica.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Специалисты исследовали анализы более 5 тыс. новорожденных младенцев и подростков, страдающих косоглазием. В итоге оказалось, что у многих из них матери не переставали курить даже во время беременности.

Согласно подсчетам ученых, в таком случае риск рождения младенца с нарушениями зрения возрастал с 17% до 80% в зависимости от того, сколько сигарет в день выкуривала женщина.

Читайте также
Найдено вещество, предотвращающее высыхание слез

Кроме того, употребление табачных изделий матерями почти вдвое увеличивало риск развития других заболеваний органов зрения, в том числе приводило к полной слепоте.

В октябре ученые из Лондонского городского университета заявили, что Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием. По их мнению, создать свои шедевры и технику перспективы итальянский художник смог из-за того, что косоглазие не позволяло ему сфокусироваться на изображаемом предмете обоими глазами. Таким образом, монокулярное зрение меняло его восприятие реальности.

Электронные учебники: портфель — легче, зрение — хуже?
Во время загрузки произошла ошибка.
7 сентября© Ньюстюб
 Всё накроется газом: сможет ли Польша заработать на американском СПГ
Сплошной развод: родителей в Литве травят в судах и сажают за решетку
Япония решила договориться с Россией по Курилам
Ученые нашли скопление бактерий в мозге человека
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет
Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил сотни тысяч рублей
Российская пара фигуристов выиграла этап Гран-при в Японии
Британские политологи раскрыли причины ненависти Запада к России
Спорт
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии Этап Гран-при в Хиросиме завершится в воскресенье
Hi-Tech
12 дешевых (и нужных) товаров с Aliexpress Классные подарки для себя и друзей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду
Москвичам пообещали десять новых станций метро
Готовим дачный дом к зиме: 8 советов
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь