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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд и ПФР объяснили «лишение» работающих пенсионеров социальных пенсий

Минтруд России подготовил проект приказа, уточняющего порядок выплаты социальных пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Проект документа размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

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Источник: РИА "Новости"

В нем, в частности, говорится о том, что пенсионерам, получающим социальную пенсию, прекращают ее выплату при трудоустройстве. Выдача пенсии возобновляется только после увольнения. Также на социальную пенсию могут рассчитывать молодые люди до 23 лет, которые учатся в иностранном вузе и потеряли кормильца.

Как уточнили «Российской газете» в Минтруде, социальную пенсию по старости уже давно платят только неработающим россиянам, и документ министерства носит технический характер. Он подготовлен для реализации поправок, внесенных в пенсионное законодательство в октябре этого года и во исполнение постановления Конституционного суда России.

Тем не менее, многие СМИ передали новость под заголовком «Работающих пенсионеров лишат социальных пенсий», «Минтруд намерен лишить работающих пенсионеров социальных пенсий», и т. п.

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Позднее в Пенсионном фонде России (ПФР) также заявили ТАСС, что работающие пенсионеры много лет не получают социальную пенсию по старости. Это является нормой действующего федерального закона 2001 года.

Социальная пенсия устанавливается тем, кто не приобрел полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. руб. По данным ПФР, в России около 3,2 млн человек получают социальную пенсию.

Дмитрий Спиридонов

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