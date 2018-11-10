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19:07 (мск), источник: Известия

Ученые нашли способ худеть без диет и упражнений

Ученые из Медицинской школы Гарварда (США) выяснили, что находящийся в состоянии покоя организм людей сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром. Однако это работает лишь в случае совпадения биологических ритмов человека с реальным временем суток, говорится в статье в журнале Current Biology.

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Эксперимент проводился на группе из семи добровольцев, которые более месяца жили в лаборатории без окон, не получали никакой нагрузки и пребывали в состоянии покоя. Кроме того, ученые забрали у испытуемых телефоны и часы, чтобы те не могли смотреть за временем. Режим дня участников эксперимента регламентировали диетологи, отодвигая время сна каждый день на четыре часа.

В итоге оказалось, что если биологический и фактический вечер совпадают, организм человек каждый час сжигает примерно полграмма жира без каких-либо усилий.

«Если человек нарушает режим дня, ложится спать все позже и позже, то разница между временем наступления биологического и фактического вечера возрастает. В итоге биологический вечер наступает в неблагоприятное для сжигания калорий время суток», — добавляется в исследовании.

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Таким образом, ученые пришли к выводу, что четкий режим дня позволяет сжигать больще калорий и не набирать лишний вес.

В октябре эксперты составили рейтинг лучших жиросжигающих напитков, которые эффективно помогают снизить вес без изнурительных физических нагрузок.

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