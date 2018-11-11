Не та еда. На что жалуются россияне, отдыхающие в турецких отелях

Источник: РИА Новости

Сервис путешествий определил десять основных недостатков отелей, на которые российские путешественники жалуются чаще всего. Для этого аналитики изучили отзывы самостоятельных туристов и тех, кто отдыхал по путевкам на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года.

Первое место в рейтинге заняла проблема нехватки лежаков. Одни отдыхающие жалуются, что им приходится занимать шезлонги до завтрака, а другие — что так поступают остальные постояльцы отеля.

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В результате кажется, что все шезлонги заняты с утра, — на них лежат полотенца, хотя их владельцы приходят на пляж или к бассейну позднее. Такое поведение лишает других постояльцев возможности воспользоваться удобствами.

Второй существенной проблемой стало однообразное питание. Оно надоедает некоторым постояльцам уже на третий-четвертый день отдыха.

Третье место в рейтинге проблем заняла скучная анимация. Здесь путешественники негативно отзываются как о работе детских клубов, так и о спортивных мероприятиях и неинтересных вечерних шоу.

Также в топ-10 недостатков турецких отелей вошли, например, плохой алкоголь в барах (скудный выбор, локальные бренды, подозрение, что напитки разбавляют), маленькая территория гостиниц и их существенный возраст.