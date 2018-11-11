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05:50 (мск), источник: РИА Новости

Турист, летящий на воздушном шаре, заснял гигантское стадо антилоп

МОСКВА, 10 ноя — РИА новости. Турист стал свидетелем удивительного зрелища, когда летел над национальным заповедником Масаи-Мара в Кении. Он снял видео, на котором тысячи антилоп гну бегут по саванне, сообщает DailyMail.

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На видео видно, что чем ближе шар подлетает к земле, тем сильнее животные пугаются и начинают бегать зигзагами.

Антилопы гну живут в африканской саванне. Они способны развивать скорость до 55 километров в час.

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