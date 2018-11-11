Турист, летящий на воздушном шаре, заснял гигантское стадо антилоп
МОСКВА, 10 ноя — РИА новости. Турист стал свидетелем удивительного зрелища, когда летел над национальным заповедником
МОСКВА, 10 ноя — РИА новости. Турист стал свидетелем удивительного зрелища, когда летел над национальным заповедником
На видео видно, что чем ближе шар подлетает к земле, тем сильнее животные пугаются и начинают бегать зигзагами.
Антилопы гну живут в африканской саванне. Они способны развивать скорость до 55 километров в час.
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