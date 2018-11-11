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04:19 (мск), источник: РИА Новости

В Норвегии выбрали лучший в мире сыр

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В норвежском Бергене прошел престижный международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, где было представлено почти 3500 сортов сыра со всего мира, сообщает Euromag.

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Источник: AFP 2018

Главную премию получил местный норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят на ферме Устегорден под Бергеном. Второе место досталось тоже норвежскому сыру — обладателем серебра стал традиционный коричневый козий сыр Хельфейт (Helfeit).

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На конкурс было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Такие «сырные» державы, как Италия, Швейцария, Франция, Германия привезли в Норвегию большое количество разнообразных сыров. Однако настоящим сюрпризом стало рекордное количество местных марок: честь страны защищали 175 разновидностей продукта.

В состав жюри конкурса помимо профессиональных судей и экспертов вошли и простые ценители сыра — блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, напрямую не связанных с гастрономией. В этом году в жюри работали 50 норвежцев и еще 180 судей из 29 стран. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, конечно же, вкус.

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