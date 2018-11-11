В Норвегии выбрали лучший в мире сыр

На конкурс было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Такие «сырные» державы, как Италия, Швейцария, Франция, Германия привезли в Норвегию большое количество разнообразных сыров. Однако настоящим сюрпризом стало рекордное количество местных марок: честь страны защищали 175 разновидностей продукта.

В состав жюри конкурса помимо профессиональных судей и экспертов вошли и простые ценители сыра — блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, напрямую не связанных с гастрономией. В этом году в жюри работали 50 норвежцев и еще 180 судей из 29 стран. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, конечно же, вкус.