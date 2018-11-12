Озон засеян: научные апокалипсисы, которые не сбылись
Ученые пророчат апокалипсис почти так же часто, как сектанты. А тех, кто знает о предрекаемых ими катастрофах, благодаря СМИ значительно больше. Однако ошибаются они точно так же, как и фанатики.
Ученые пророчат апокалипсис почти так же часто, как сектанты. А тех, кто знает о предрекаемых ими катастрофах, благодаря СМИ значительно больше. Однако ошибаются они точно так же, как и фанатики.
«Известия» разбирались с подробностями.
На днях специалисты Всемирной метеорологической организации объявили, что озоновый слой Земли полностью восстановится к 2060 году. По мнению членов организации, ущерб, нанесенный слою использованием аэрозолей и хладагентов в холодильниках, удалось частично купировать благодаря Монреальскому протоколу по веществам. Принятый в 1987 году документ регламентировал, когда те или иные вещества, разрушающие озоновый слой, нужно снять с производства и перестать использовать.
Среди прочих, по словам ученых, начала затягиваться дыра над Антарктидой, диаметр которой к 1987 году превышал 1 тыс. км. Есть некоторое непонимание с Китаем, где продолжаются выбросы запрещенного трихлорфторметана, но в целом ситуация нормализовалась: озоновый слой восстанавливается на 1−3% в десятилетие.
Об этой проблеме заговорили еще в 1970-х годах. Тогда американские ученые проводили наблюдения как раз над Антарктидой и заявили, что некоторые химические вещества разрушают озоновый слой. Позже, в 1995 году, Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина получили Нобелевскую премию по химии. Они обнаружили, что молекулы хлорфторуглеродов, используемых в холодильниках и аэрозольных баллончиках, выделяют хлор под воздействием ультрафиолетового излучения.
С сокращением озонового слоя связывали исчезновение лягушек, увеличение случаев появления меланомы у людей и слепоты у животных. Так, известный борец с глобальным потеплением и
Некоторые сомнения вызывает и то, что начать решать проблему помогло международное соглашение о запрете использования хлорфторуглеродов. Как пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal и автор книги «Рациональный оптимист: эволюция процветания» Мэтт Ридли, дыра над Антарктидой перестала увеличиваться до того, как запрет вступил в силу. А расширялась и сужалась она каждую весну, оставаясь примерно на одном уровне. Некоторые респонденты Ридли в связи с этим полагают, что причина ее возникновения была определена неверно. Как бы там ни было, слой постепенно восстанавливается, так что смерть человечества от солнечного излучения откладывается.
Сбои в работе всех мировых компьютерных систем — от аэропортов и банков до лифтов — обещали в первую миллисекунду 2000 года многие компьютерные эксперты. Чтобы это предотвратить, в мире совокупно было потрачено, по разным оценкам, $200−500 трлн, в том числе $40 млн — Центральным банком РФ. Принято считать, что это позволило предотвратить многочисленные катастрофы. Правда, в странах, которые не тратились на «страховку», тоже ничего серьезного не произошло.
Суть «проблемы-2000» в том, что в коде многих программ прошлого века текущий год обозначался двумя цифрами вместо четырех — 99 вместо 1999. Поэтому были опасения, что для компьютерных систем после 1999 года наступит 1900-й или 19100 (тысяча девятьсот сотый). Предполагалось, что это приведет к некорректной работе всевозможных компьютерных систем. Так что вопросом озаботились уже в середине 1990-х, начав нанимать программистов, владеющих к тому моменту частично мертвыми языками программирования, чтобы те переписывали старые, но работающие программы.
Особые опасения в связи с «проблемой-2000» у мирового сообщества вызывала Россия. Вероятно, поэтому из $5 млн, потраченных на решение проблемы в отечественной атомной отрасли, 1 млн выделили Соединенные Штаты. А по данным Financial Times, «посольство Великобритании рекомендовало британским дипломатам, работающим в России, уехать из страны на период новогодних праздников в связи с опасениями по поводу возможных последствий глобального компьютерного сбоя».
Но в основном курьезы — 12 млн немецких марок, появившихся на счете одного жителя ФРГ, $90 тыс., которые потребовал видеопрокат за кассету у жителя США, — один получил банковские проценты, а другой — счет за 100 лет.
Проблема миновала, но впереди новые компьютерные апокалипсисы: в 2038-м, 2100-м, 2107-м, 2286-м и 30828-м годах.
Еще один популярный некогда повод для паники — пестициды. По мнению Рейчел Карсон, автора вышедшей в 1962 книги «Безмолвная весна»,
За прошедшие полвека сообщество ученых, скорее, склонилось к тому, что курение вызывает рак, чем пестициды. Да, у людей, подвергавшихся интенсивному воздействию пестицидов, наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Но именно предрасположенности к раковым заболеваниям
Волновались противники грязных производств и
Еще одна экологическая страшилка — кислотные дожди. Ее автором считается немецкий журнал Der Spiegel, который в ноябре 1981 года вышел с заголовком «Леса погибают» на обложке. Журналисты вслед за опрошенными экспертами утверждали, что
Проблему подхватили в других странах Европы и в Америке. «Леса и озера погибают. Возможно, нанесенный ущерб уже нельзя будет компенсировать», — писал в 1982 году журналист Фред Пирс в британском издании New Scientist. Были сообщения о том, что уровень кислотности в американских озерах завышен, о массовой гибели деревьев в Канаде.
Вполне возможно, повсеместную экологическую катастрофу удалось предотвратить благодаря соглашениям о сокращении выбросов диоксида серы. Но есть вероятность, что никакой катастрофы не было или была, но понята она была превратно.
По данным журналиста Мэтта Ридли, в США выделили $500 млн на исследование кислотных дождей. И в 1990 году принимавшие в нем участие ученые заявили, что «не обнаружено доказательств обычного или необычного сокращения лесов в Соединенных Штатах и в Канаде
Уважаемые эксперты в разных областях с тех пор предупреждали человечество о взрывном росте населения, за которым последует глобальный голод; о смертельных эпидемиях (последняя — свиного гриппа) и