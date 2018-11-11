Более 700 тыс. человек встали в онлайн-очередь для покупки билетов на концерты Spice Girls

Источник: AP 2018

Более 700 тыс. человек встали в онлайн-очередь с целью покупки билетов на концерты поп-группы Spice Girls, объявившей о своем воссоединении. Об этом в субботу сообщило агентство Press Association.

Управляющий директор британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонс отметил, что в Соединенном Королевстве был зафиксирован рекорд по загруженности сайта сервиса продажи билетов в связи с наплывом желающих пойти на концерт. «Спрос на Spice Girls просто зашкаливал», — сказал он.

Наш сайт посетили миллионы людей в поисках билетов, очередь в определенный момент превысила 700 тыс. человек. Сотни тысяч билетов были проданы счастливым поклонникам по всей стране за считанные минуты. Поздравляю девочек. Судя по тому, что мы видели, они могли бы выступать каждый вечер в течение года.

Участницы Spice Girls — Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм (Мел Си), Эмма Бантон и Мелани Браун (Мел Би) — ранее заявили о воссоединении и возобновлении концертной деятельности, но без Виктории Бекхэм (Пош). Билеты поступили в продажу 10 ноября в 10:30 по местному времени (13:30 мск).