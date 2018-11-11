Стинг и Шегги выступят на сцене «Олимпийского» в Москве

Название новой пластинки сложилось из телефонных кодов Великобритании, где родился Стинг, и Ямайки, где родился Шегги. В рамках российского турне музыканты также посетили Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург.
Двухчасовое музыкальное путешествие названо одним из самых ожидаемых концертов года: два известнейших музыканта представят в России песни из недавно вышедшего альбома «44/876», а также исполнят любимые всеми хиты — «Every Breath You Take», «Englishman In New York», «Message In A Bottle», «It Wasn`t Me», «Mr. Boombastic» и «Angel»
пресс-служба концертного агентства
Стинг начинал музыкальную карьеру в составе группы The Police, но с 1984 года выступает сольно. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году, стал платиновым, на данный момент музыкант записал 12 пластинок. В своем творчестве он отзывается на мировые события: композиция Russians с дебютного альбома предостерегала от последствий холодной войны, в пластинке Sacred Love 2003 года он отразил реакцию на страшные потрясения, в том числе события 11 сентября 2001 года. Другие его композиции, любимые миллионами слушателей, стали саундтреками к популярным фильмам, например Shape of My Heart из картины «Леон» или Untill из романтической комедии «Кейт и Лео».
Американский исполнитель Шегги играет в стиле регги с 1995 года. Его визитной карточкой стала композиция Boombastic, а альбом, на котором вышла эта песня, принес исполнителю «Грэмми». Его другая пластинка под названием Hot Shot стала одной из наиболее популярных в его карьере.
«Новый хит Стинга и Шегги “Don’t Make Me Wait” моментально занял первое место в чарте Billboard, став посвящением музыке и культуре Карибских островов», — отметили в пресс-службе концертного агентства. Видео на песню «Don’t Make Me Wait», в котором превалируют ямайские мотивы, посмотрели более 15 миллионов человек. По сюжету ролика, Стинг и Шэгги становятся напарниками-полицейскими и выполняют специальное задание.