Стинг и Шегги выступят на сцене «Олимпийского» в Москве

Двухчасовое музыкальное путешествие названо одним из самых ожидаемых концертов года: два известнейших музыканта представят в России песни из недавно вышедшего альбома «44/876», а также исполнят любимые всеми хиты — «Every Breath You Take», «Englishman In New York», «Message In A Bottle», «It Wasn`t Me», «Mr. Boombastic» и «Angel»

Стинг начинал музыкальную карьеру в составе группы The Police, но с 1984 года выступает сольно. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году, стал платиновым, на данный момент музыкант записал 12 пластинок. В своем творчестве он отзывается на мировые события: композиция Russians с дебютного альбома предостерегала от последствий холодной войны, в пластинке Sacred Love 2003 года он отразил реакцию на страшные потрясения, в том числе события 11 сентября 2001 года. Другие его композиции, любимые миллионами слушателей, стали саундтреками к популярным фильмам, например Shape of My Heart из картины «Леон» или Untill из романтической комедии «Кейт и Лео».