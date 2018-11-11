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07:39 (мск), источник: Известия

Захарова написала песню ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своей новой песне «За тебя, любимый!». Композицию представила певица Зара на праздничном концерте ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

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Источник: РИА "Новости"

«На днях позвонила Зара и сказала, что 10 ноября на праздничном концерте исполнит нашу новую песню “За тебя, любимый!”, музыка Макса Фадеева, текст мой», — написала Захарова в Facebook, уточнив, что композиция была написана специально для певицы.

По словам представителя МИДа, Зара попросила ее написать песню при первой встрече на одном из приемов, однако тогда Захарова отказала исполнительнице.

Общие знакомые говорили: напиши, она хорошо поет. Но мне было неинтересно: я не могу ничего, когда не чувствую человека.

Позднее Захарова лучше узнала Зару, которая открылась как «человек, остро чувствующий, переживающий, ошибающийся, ищущий и надеющийся».

Во время загрузки произошла ошибка.

Результат совместного творчества Захаровой, Зары и Фадеева прозвучал в Государственном Кремлевском дворце на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 1».

«За тебя, любимый!» — не первая композиция представителя российского ведомства. Ранее Захарова написала песню «Сполна» для Кати Лель и «Верните память», которую исполнила певица Наргиз на открытии Московского международного кинофестиваля.

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