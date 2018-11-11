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06:14 (мск), источник: РИА Новости

Психологи назвали опасность Instagram для здоровья

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Психологи из Пенсильванского университета в США выяснили, что долгое времяпрепровождение в соцсетях повышает чувство одиночества и ведет к депрессии. Их работа опубликована в журнале Journal of Social and Clinical Psychology.

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Источник: РИА Новости

Свое исследование специалисты провели среди 143 студентов, которые активно пользуются Facebook, Instagram и Snapchat. Перед этим провели опрос для определения настроения и самочувствия добровольцев, а также замерили среднее время активности в соцсетях с помощью статистики iPhone.

Затем всех студентов разделили на две группы. В первой, послужившей контрольной, добровольцы уделяли соцсетям столько же времени, как и раньше. Члены второй группы, экспериментальной, тратили на каждую из соцсетей не более десяти минут в день. Эксперимент длился на протяжении трех недель.

По его завершении психологи подготовили специальную анкету для студентов с семью показателями: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.

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В результате исследователи выяснили, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, проведенного в соцсетях. Кроме того, все члены экспериментальной группы продемонстрировали меньше симптомов депрессии в сравнении с контрольной группой.

«Это иронично, что меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким. Объяснение этому уже предложили некоторые специалисты, предположив, что причина тому — подсознательное сравнивание. Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него», — сказала руководитель группы исследователей Мелисса Г. Хант.

Тем не менее, психологи пока не готовы проводить параллели с другими возрастными группами и социальными сетями, не представленными в эксперименте.

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