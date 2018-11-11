Рогозин предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения — ред.)» — привел источник цитату Рогозина, прозвучавшую на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия» в субботу.