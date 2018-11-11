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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля «Федерация» разработчиков новой системы аварийного спасения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения — ред.)» — привел источник цитату Рогозина, прозвучавшую на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия» в субботу.

По словам собеседника, так Рогозин отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле.

Рогозин заявил о серьезных претензиях к разработчикам корабля «Федерация»
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