Президентам РФ и РК В.В.Путину и Н.А.Назарбаеву представлена подробная информация о ходе создания РН среднего класса Союз-5 и подготовки ее летных испытаний в 2022, а в пилотируемом варианте - в 2023 году. Наземная инфраструктура создается в рамках СП "Байтерек" на Байконуре pic.twitter.com/gAkpwZDU3l— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 9 ноября 2018 г.
Рогозин предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля «Федерация» разработчиков новой системы аварийного спасения, сообщил РИА Новости источник в