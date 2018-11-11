Художник сделал Нефертити красавицей с обложек журналов (фото)
Своими работами он пытается поощрять женщин выходить из тени и отстаивать свои права.
Своими работами он пытается поощрять женщин выходить из тени и отстаивать свои права.
В художественной галерее «Замалек» в Каире открылась выставка Хоссама Дирара — одного из самых уважаемых современных египетских художников. Она посвящена знаменитой древнеегипетской царице Нефертити.
На полотнах Нефертити предстает в образах современных красавиц — в свадебном платье, с букетом, в вечерних нарядах и в модных венках.
Имя Нефертити переводится как «красавица пришла» или «красота пришла». Но «красота» в данном случае означает не только физическую привлекательность, но доброту и совершенство в целом. Как отмечает Дирар, своими работами он пытается поощрять женщин выходить из тени и отстаивать свои права и свободы.
Изображая Нефертити в царском головном уборе и современных нарядах, художник напоминает, какой властью женщины Египта были наделены в прошлом. Он призывает власти страны бороться с дискриминацией женщин.
Хоссам Хасан Дирар родился в Каире. Он мультидисциплинарный художник, который работает с живописью, видео, звуком и монтажом. Его работы посвящены вопросам культурной самобытности, гендерным ролям, а также
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