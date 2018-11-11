Британские ученые назвали способы продлить жизнь на 10 лет

Исследования, проведенные в августе в Гарвардском университете, выявили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Среди них сбалансированное правильное питание, здоровый сон и даже употребление алкоголя в умеренных количествах.

В рамках исследования был проведен эксперимент, в котором принимали участие 660 добровольцев старше 50 лет. Согласно данным университета, наиболее позитивные из участников имели больше шансов прожить дольше остальных.

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Долголетием отличаются те, которые имеют детей. По мнению ученых, они живут на два-три года дольше бездетных людей.

Также исследователи Гарвардского университета посоветовали больше гулять, избегать раннего выхода на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.