Мужчина заглянул в гейзер и попал в тюрьму

Американец был арестован полицией после того, как нарушил строгие правила посещения Йеллоустонского национального парка.

В сентябре шокированные поведением мужчины туристы сняли на видео, как он сперва заглядывает в гейзер, а затем садится в опасной от него близости. Ролик распространили в соцсетях, он привлек внимание полиции и центральных СМИ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AXxtxzEFDW4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Найти нарушителя удалось не сразу. 27-летний Габриэль Вильяльва из Колорадо был арестован спустя два месяца в штате Вайоминг после погони. Он пытался уйти от полицейских, но его авто загорелось, и мужчина вынужден был остановиться.

Вильяльва все еще находится в тюрьме, хотя суд предусмотрел залог в размере 10 тысяч долларов. Ему запретили посещать Йеллоустонский национальный парк и национальный парк «Гранд-Титон» в течение 5 лет.

В Йеллоустонском национальном парке находится одно из пяти существующих в мире гейзерных полей. В парке действуют строгие правила поведения. Приближаться к гейзерам можно только на определенное расстояние, а передвигаться — по специальным дорожкам. По словам работников парка, нарушение правил нередко приводило к летальным исходам.