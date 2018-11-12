Еще один депутат решил протянуть месяц на прожиточный минимум

Депутат Астраханской областной думы от ЛДПР Петр Кириллов решил в течение месяца питаться и покупать необходимые в быту вещи на сумму прожиточного минимума региона. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Величина прожиточного минимума в Астраханской области составляет 10126 рублей. Кириллов рассказал, что 4670 рублей из этой суммы должны уйти на питание, как и предполагает продуктовая корзина, остальное — на оплату услуг ЖКХ, транспортные расходы, покупку одежды, бытовой химии и многое другое. Депутат хочет доказать, что этих денег недостаточно для нормальной жизни, о ходе эксперимента он будет рассказывать в соцсетях.

Кириллов планирует представить результаты на заседании думы и выступить за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

24 октября аналогичный эксперимент начал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Он решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. В начале ноября он пожаловался на недостаточно разнообразное меню, а после рассказал, что похудел на шесть килограммов.