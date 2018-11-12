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03:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один депутат решил протянуть месяц на прожиточный минимум

Депутат Астраханской областной думы от ЛДПР Петр Кириллов решил месяц жить на 10126 рублей, что составляет прожиточный минимум региона. Парламентарий хочет доказать, что этих денег недостаточно для нормальной жизни. Результаты эксперимента он представит на заседании думы и будет выступать за увеличение этой суммы.

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Депутат Астраханской областной думы от ЛДПР Петр Кириллов решил в течение месяца питаться и покупать необходимые в быту вещи на сумму прожиточного минимума региона. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Величина прожиточного минимума в Астраханской области составляет 10126 рублей. Кириллов рассказал, что 4670 рублей из этой суммы должны уйти на питание, как и предполагает продуктовая корзина, остальное — на оплату услуг ЖКХ, транспортные расходы, покупку одежды, бытовой химии и многое другое. Депутат хочет доказать, что этих денег недостаточно для нормальной жизни, о ходе эксперимента он будет рассказывать в соцсетях.

Кириллов планирует представить результаты на заседании думы и выступить за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
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24 октября аналогичный эксперимент начал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Он решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. В начале ноября он пожаловался на недостаточно разнообразное меню, а после рассказал, что похудел на шесть килограммов.

В октябре саратовский министр Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

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