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06:56 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин заявил о прекращении эксплуатации ракет «Союз-ФГ»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» откажется от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Источник: РИА Новости

«В конце 2019 года завершается эксплуатация РН (ракеты-носителя. — Прим. ред.) «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — написал Рогозин в твиттере.

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая за 35 лет авария в российской пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

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На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Космонавты не пострадали.
По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

«Роскосмос» установил, что инцидент произошел из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступени ракеты.

Эти датчики заменят на всех боковых блоках у ракеты «Союз-ФГ», которая стартует с грузовым кораблем «Прогресс МC-10» с космодрома Байконур 16 ноября.

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Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
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