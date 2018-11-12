Рогозин заявил о прекращении эксплуатации ракет «Союз-ФГ»

Источник: РИА Новости

«В конце 2019 года завершается эксплуатация РН (ракеты-носителя. — Прим. ред.) «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — написал Рогозин в твиттере.

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая за 35 лет авария в российской пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Космонавты не пострадали.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

«Роскосмос» установил, что инцидент произошел из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступени ракеты.