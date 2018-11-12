Рогозин заявил о прекращении эксплуатации ракет «Союз-ФГ»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» откажется от эксплуатации
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» откажется от эксплуатации
«В конце 2019 года завершается эксплуатация РН (ракеты-носителя. — Прим. ред.) «Союз-ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — написал Рогозин в твиттере.
Одиннадцатого октября произошла первая за 35 лет авария в российской пилотируемой космонавтике.
На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Космонавты не пострадали.
По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
«Роскосмос» установил, что инцидент произошел
Эти датчики заменят на всех боковых блоках у ракеты «Союз-ФГ», которая стартует с грузовым кораблем «Прогресс МC-10» с космодрома Байконур 16 ноября.