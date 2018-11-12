Отреставрированная «мозаика» в Нижнем Новгороде ужаснула пользователей Сети

Источник: РИА Новости

Изображение пловца с пролетающей над ним чайкой не сохранилось из-за капитального ремонта здания. Однако руководство решило «отреставрировать» мозаику — в этот раз в виде фрески.

Обновленная версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР. У пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы.

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«Это даже не чайка, тюлень с крыльями», — оценила картину Lika90.

«Пловец сделал неудачную “пластику” и сменил ориентацию?» — шутит другой пользователь.

«Предлагаю подать заявку на использование в качестве геральдического знака!» — написал Вячеслав Лейдерман.

«За такие художества надо бить!» — считает Наталья Знаменская.

«Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?» — говорится в комментарии Марфы Васильевны.

Как сообщает телеканал НТВ, изображение уже закрасили.