Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание пород кошек
Приятный сюрприз от «Лады»: представлен обновленный робот
Нужно ли есть хлеб
Образ дня: Натали Портман в «воздушном» пудровом платье Dior
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
«Постаревший» 31-летний актер «Гарри Поттера» расстроил зрителей
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
Нулевое прощание: Аршавин завершил карьеру
ЦСКА победил «Зенит» впервые за четыре года
Ирину Муравьеву сравнили с 18-летней девушкой
Почему юбка — идеальная одежда для сильного пола
Вырез на платье Навки восхитил публику - СМИ
Александрова выложила обнаженные фото из Японии
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду
Фоторепортажи
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
00:33 (мск), источник: РИА Новости

Отреставрированная «мозаика» в Нижнем Новгороде ужаснула пользователей Сети

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали неудачную реставрацию мозаики на фасаде бассейна в Нижнем Новгороде.

Наверх
Источник: РИА Новости

Изображение пловца с пролетающей над ним чайкой не сохранилось из-за капитального ремонта здания. Однако руководство решило «отреставрировать» мозаику — в этот раз в виде фрески.

Обновленная версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР. У пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы.

Читайте также
Венский музей отсканировал в высоком разрешении несколько картин Брейгеля

«Это даже не чайка, тюлень с крыльями», — оценила картину Lika90.

«Пловец сделал неудачную “пластику” и сменил ориентацию?» — шутит другой пользователь.

«Предлагаю подать заявку на использование в качестве геральдического знака!» — написал Вячеслав Лейдерман.

«За такие художества надо бить!» — считает Наталья Знаменская.

«Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?» — говорится в комментарии Марфы Васильевны.

Как сообщает телеканал НТВ, изображение уже закрасили.

Читайте также:

 Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться
Европа начала решать 'украинскую проблему РФ': цена — 15 миллиардов
Песков назвал причину роста недоверия между Россией и США
Ученые назвали способы продлить жизнь на 10 лет
Американец заглянул в гейзер и попал в тюрьму
Врачи: ночные перекусы опасны для сердца
«Ювентус» победил «Милан» в Серии A, Роналду отметился голом
Слуцкий рассказал об ошибке в произношении во время интервью
Спорт
Нулевое прощание: Аршавин завершил карьеру Бывший капитан сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры
Hi-Tech
Распродажа 11.11. Огромные скидки на Aliexpress Невероятная цена.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Ирина Пегова: «Я мечтала стать певицей» Заслуженная артистка России — о своих новых работах, принятии себя и навязанном амплуа «женщины из народа»
Недвижимость
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Готовим дачный дом к зиме: 8 советов
Пять самых известных стен в мире
Заезжай и живи: как продаются квартиры с мебелью и техникой
Дети
Дети Киркорова, Навки и Барановской вышли на подиум в рамках модного шоу Звездные наследники представили линейку детской одежды (фото)
Леди
Мужчина без штанов: почему юбка — идеальная одежда для сильного пола Почему юбка не должна ассоциироваться только с одним полом и может свободно носиться другим – разбираемся вместе.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь