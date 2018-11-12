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10:12 (мск), источник: Российская газета

В России установится аномально холодная погода

На северо-востоке страны усилятся морозы. Похолодает и на юге Дальнего Востока. А за Уралом хоть и морозно, но солнечно. Также на пороге зимы оказались и все центральные области.

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«С приходом арктического антициклона в центр России резко выросло атмосферное давление, и началось похолодание, — пояснила “Российской газете” заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. — Ночью в течение недели будет уже до минус 7, а днем в районе нуля градусов».

На северо-востоке страны усилится морозный антициклон. В Ненецком округе и Республике Коми будет до минус 13, а ночью до минус 20. Но в течение недели начнется постепенное потепление.

На северо-западе еще относительно тепло: облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью около нуля, днем +3…+5 градусов.

А в Поволжье, как и в центре, также ожидается похолодание. На севере Поволжья до минус 5. На среднем Поволжье до минус 7 градусов.

Холод доберется и до южных регионов. Атмосферный фронт принесет дожди в Краснодарский край. Там усилится ветер, особенно в районе Новороссийска. Крым останется пока в теплом антициклоне. Осадков не ожидается, но погода будет ветреной. Ночью от 1 до 6 тепла, на побережье до плюс 11. Днем плюс 10−15 градусов.

За Уралом совсем уже зима. Ночью до минус 15 градусов. Днем минус 6−11. Но зато будет солнечно и без осадков.

Продолжится похолодание на юге и на западе Сибири. Например, в Омской области минус 9−14 градусов. На юге Сибири местами уже намело 40 сантиметров снега.

Аномально холодная погода установится в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура будет ниже климатической нормы на 7−15 градусов. Днем около минус 20. В Республике Алтай сильные снегопады. Днем минус 10−15 градусов.

Резко меняется погода в Красноярском крае. На юге от минус 3 до минус 10 градусов. Хотя совсем недавно еще была оттепель. В Красноярске до минус 17 градусов. На дорогах гололедица.

На юге Таймыра (это север Сибири) в течение суток минус 25−30, местами минус 33−38 градусов. Затем мороз немного ослабеет, но начнется метель. В Эвенкии ночные морозы могут усиливаться до минус 40−45 градусов. И это холоднее, чем в Якутии, где ночные морозы будут в пределах минус 40 градусов.

В Иркутской области снежно. Минус 1−6 градусов с постепенным понижением температуры. В Забайкалье осадков мало. Ночью усиливается мороз до минус 20−25 градусов, а днем температура резко повышается до плюс одного градуса.

На юге Дальнего Востока после ливней начнется понижение температуры до минус 3-плюс 2 градусов. Циклон заденет Амурскую область, где пройдет снег. Температура там понизится до минус 5 градусов.

В Хабаровском крае на севере снегопады и метели, похолодает до минус 3-плюс 2 градусов. На Сахалине дожди, которые могут вызвать подъем воды в реках. Но тепло: на юге Сахалина до плюс 10 градусов, на севере — около нуля.

Циклон заденет юго-западное побережье Камчатки, где станет усиливаться ветер. На юге плюс 5−8 тепла. На севере около 0.

На севере Дальнего Востока хозяйничает зима. В Магаданской области по ночам до минус 40. Днем на северо-востоке Якутии минус 25−30 градусов. Мороз и солнце в центральных районах Якутии. Днем там минус 11−16 градусов. А снег и метель на северо-западе и севере Якутии. Не стихают метели на востоке Чукотки, где днем до плюс двух, а вдали от побережья трескучие морозы — до минус 33 градусов.

Погода в Москве на этой неделе

В Москве неделя начнется с сухой погоды. Ночью столбики термометра опустятся до минус 5−7 градусов, днем ожидается не выше 0-минус 2 градусов. Во вторник, 13 ноября, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ночью минус 3−8, днем плюс 1-минус 4. Такая же погода будет и до конца рабочей недели.

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