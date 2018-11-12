В России установится аномально холодная погода
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«С приходом арктического антициклона в центр России резко выросло атмосферное давление, и началось похолодание, — пояснила “Российской газете” заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. — Ночью в течение недели будет уже до минус 7, а днем в районе нуля градусов».
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А в Поволжье, как и в центре, также ожидается похолодание. На севере Поволжья до минус 5. На среднем Поволжье до минус 7 градусов.
Холод доберется и до южных регионов. Атмосферный фронт принесет дожди в Краснодарский край. Там усилится ветер, особенно в районе Новороссийска. Крым останется пока в теплом антициклоне. Осадков не ожидается, но погода будет ветреной. Ночью от 1 до 6 тепла, на побережье до плюс 11. Днем плюс 10−15 градусов.
За Уралом совсем уже зима. Ночью до минус 15 градусов. Днем минус 6−11. Но зато будет солнечно и без осадков.
Продолжится похолодание на юге и на западе Сибири. Например, в Омской области минус 9−14 градусов. На юге Сибири местами уже намело 40 сантиметров снега.
Аномально холодная погода установится в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура будет ниже климатической нормы на 7−15 градусов. Днем около минус 20. В Республике Алтай сильные снегопады. Днем минус 10−15 градусов.
Резко меняется погода в Красноярском крае. На юге от минус 3 до минус 10 градусов. Хотя совсем недавно еще была оттепель. В Красноярске до минус 17 градусов. На дорогах гололедица.
На юге Таймыра (это север Сибири) в течение суток минус 25−30, местами минус 33−38 градусов. Затем мороз немного ослабеет, но начнется метель. В Эвенкии ночные морозы могут усиливаться до минус 40−45 градусов. И это холоднее, чем в Якутии, где ночные морозы будут в пределах минус 40 градусов.
В Иркутской области снежно. Минус 1−6 градусов с постепенным понижением температуры. В Забайкалье осадков мало. Ночью усиливается мороз до минус 20−25 градусов, а днем температура резко повышается до плюс одного градуса.
На юге Дальнего Востока после ливней начнется понижение температуры до минус 3-плюс 2 градусов. Циклон заденет Амурскую область, где пройдет снег. Температура там понизится до минус 5 градусов.
В Хабаровском крае на севере снегопады и метели, похолодает до минус 3-плюс 2 градусов. На Сахалине дожди, которые могут вызвать подъем воды в реках. Но тепло: на юге Сахалина до плюс 10 градусов, на севере — около нуля.
Циклон заденет
На севере Дальнего Востока хозяйничает зима. В Магаданской области по ночам до минус 40. Днем на
Погода в Москве на этой неделе
В Москве неделя начнется с сухой погоды. Ночью столбики термометра опустятся до минус 5−7 градусов, днем ожидается не выше 0-минус 2 градусов. Во вторник, 13 ноября, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ночью минус 3−8, днем плюс 1-минус 4. Такая же погода будет и до конца рабочей недели.