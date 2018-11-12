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11:20 (мск), источник: РИА Новости

День, когда Гитлер захватил власть. Можно ли было остановить нацистов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Восемьдесят пять лет назад в Германии состоялись выборы в парламент, на которых нацистская партия получила абсолютное большинство. Без этого власть Гитлера не была бы полной.

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Источник: AFP 2018

Волеизъявление прошло на безальтернативной основе: в бюллетенях значился всего один пункт. Победив, нацисты превратили заседания бундестага в формальность, и в стране окончательно установилась диктатура. Гитлеровцы добились этого запугиванием и насилием, вовсе не располагая поддержкой большей части населения.

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Враг у дверей

Приход к власти нацистов — результат политической интриги, которая могла бы и провалиться. В 1932 году Гитлер трижды пробовал силы на общенациональных выборах, и каждый раз был недоволен результатом. Лучшее достижение нацистов — 37 процентов при голосовании в бундестаг в июле 1932-го. На президентских и повторных парламентских выборах в ноябре показатели были ниже: 36 и 33 процента соответственно. Поддержка нацистов снижалась.

В руководстве партии зрели опасения, что прийти к власти законными методами не получится. Уходила благоприятная конъюнктура. Симпатии к ультраправым подогревались всемирным экономическим кризисом 1929 года, означавшим для Германии банкротства крупных компаний и безработицу. Однако экономика восстанавливалась. Радикальный проект Гитлера — упразднение демократии — рисковал скатиться на обочину немецкой политики.

Стремясь любой ценой к власти, Гитлер сделал ставку на тех, у кого власть уже была.

Нацистский вождь приобрел союзника в лице правоконсервативного политика Франца фон Папена, возглавившего кабинет 1 июня 1932 года. Нацист и консерватор заключили тайный пакт о том, что Гитлер становится канцлером, а фон Папен — его заместителем. Надо было только договориться с президентом Германии Гинденбургом, от которого зависели назначения в правительстве. Фон Папену это удалось, и 30 января 1933 года Гитлер занял пост канцлера. При этом его считали не самой сильной, зависимой от чужой воли фигурой.

Один фюрер — один закон

Гитлер возглавил государство в результате компромисса, но не собирался довольствоваться лишь частью власти.

В Германии происходил ползучий нацистский переворот.

Гитлер добивался неограниченных полномочий, утверждая: если не он, то у власти окажутся коммунисты. Амбиции нацистского лидера быстро приняли форму законопроекта о чрезвычайных полномочиях, в соответствии с которым глава кабинета получал право издавать законы, не считаясь с мнением депутатов и даже в обход конституции. Чтобы провести скандальный закон через парламент, требовались две трети голосов. Не располагая такой поддержкой, Гитлер убедил Гинденбурга распустить парламент.

Начальник штаба штурмовых отрядов Виктор Лютце, Адольф Гитлер и Рудольф Гесс во время церемонии открытия торжественного съезда в Нюрнберге, Германия. 7 сентября 1937 | Источник: AP 2018

Предвыборная кампания 1933 года проходила под знаком противостояния нацистов и коммунистов. Гитлер твердил, что леворадикалы готовят в Германии революцию, подобную Октябрьской в России, и призывал поддержать закон о чрезвычайных полномочиях, чтобы не допустить смену власти.

В действительности все обстояло в точности наоборот: правила игры стремительно пересматривали сами нацисты. Втайне они договаривались со считавшимися умеренными партиями, чтобы те поддержали одиозный закон. Впереди маячил полный демонтаж всей политической системы.

В феврале 1933-го на руку нацистам сыграл поджог Рейхстага, совершенный нидерландским коммунистом Маринусом ван дер Люббе. Прибывший на место инцидента Гитлер назвал зарево сигналом к якобы готовившейся коммунистической революции. Президент Гинденбург занял сторону канцлера. В стране развернулись репрессии, быстро затронувшие руководство компартии, и полноценная предвыборная кампания стала невозможной. Выборы все же состоялись. На фоне полицейских облав левые потеряли пятую часть голосов, а нацисты увеличили представительство, но не набрали необходимые им две трети. Их результат — 44 процента.

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Завершающий акт драмы

К этому моменту в Германии уже действовал указ рейхспрезидента о защите народа и государства, принятый сразу после поджога. Граждане лишались прав на свободу собраний и неприкосновенность частной жизни: началась кампания массовых обысков. Сокращение свобод Гитлер и Гинденбург оправдывали коммунистической угрозой. Продолжались аресты лидеров компартии, отвлекавшие на себя общественное мнение, и на их фоне готовилось голосование по одиозному закону о чрезвычайных полномочиях кабинета министров.

Заседание бундестага, на котором Гитлер приблизился к абсолютной власти, состоялось без участия депутатов-коммунистов: те уже были арестованы. В зал не допустили и нескольких парламентариев из социал-демократов, о которых было известно, что они проголосуют против. Представителям этой партии в частном порядке угрожали штурмовики-нацисты. Вопреки давлению умеренно левые все равно бойкотировали закон.

Тогда противников нацистов просто объявили вне закона: 14 июля 1933 года в Германии запретили все партии, кроме Национал-социалистической. Наказали даже союзников гитлеровцев.

В этих условиях разыгрывался финальный акт исторической драмы. Пусть и формально, но Гитлеру требовались выборы в бундестаг. Голосование состоялось 12 ноября 1933 года, причем не тайное, а открытое: каждый мог видеть, кто как голосует. Парадоксально, но интрига все равно сохранялась. Штурмовики отлавливали и запугивали оппозиционеров, которых подозревали в попытке опустить в урны недействительные бюллетени. Тем не менее три миллиона избирательных листов были испорчены немцами, не желавшими для своей страны нацизма.

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Обмануть дьявола невозможно

Научный сотрудник Института всеобщей истории Константин Софронов рассказал РИА Новости, что, хотя прихода к власти Гитлера можно было избежать, это событие вписывалось в логику предшествовавшей немецкой истории. «Уже в 1920-е социал-демократы не располагали большинством в парламенте и потому нуждались в партнерах для формирования правящей коалиции. На фоне экономического кризиса такие коалиции были все менее долговечными. Партии не могли договориться по ключевым вопросам. И президент Гинденбург перешел к управлению страной на основании статьи конституции, позволявшей принимать решения, не советуясь с парламентом. Это проложило дорогу Гитлеру: тот, по сути, сел в поезд, который уже двигался в сторону авторитарной Германии», — говорит историк.

По его мнению, успех Гитлера — это результат благожелательного отношения немецких элит, недооценивших лидера нацистов и эгоистично надеявшихся использовать накопленную им популярность.

Были иллюзии, что Гитлера легко контролировать, что это необразованный, странный человек, склонный к насилию, но в то же время и довольно ограниченный. Неспособный, например, вести переговоры на международном уровне. Такие немецкие политики, как, скажем, Альфред Гугенберг, рассчитывали легко манипулировать Гитлером. В этом крылась роковая ошибка.
Константин Софронов
Научный сотрудник Института всеобщей истории

«Если бы Гитлер согласился на нечто меньшее, нежели канцлерство, например на пост министра, он еще мог бы стать пешкой в чужой игре. Однако от таких условий нацистский лидер отказался сразу и наотрез. А получив канцлерский пост, Гитлер почувствовал, что власть у него в руках, и уже не собирался отступать», — заключает специалист.

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