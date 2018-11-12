Нарцисс всемогущий: селфи приводят к расстройству личности
Ученые связали чрезмерное увлечение соцсетями с нарциссическим расстройством.
Ученые связали чрезмерное увлечение соцсетями с нарциссическим расстройством.
Люди, которые слишком активно пользуются соцсетями и выкладывают селфи, рискуют пострадать от нарциссического расстройства личности, предупреждает международный коллектив ученых. Текстовые публикации, впрочем, нарциссизма не вызывают.
Чрезмерное использование соцсетей и публикация селфи связаны с ростом нарциссизма, выяснили психологи из Университета Суонси в Великобритании и Миланского университета. Исследование было опубликовано в журнале The Open Psychology Journal.
Ученые проанализировали изменения в личности 74 человек 18−34 лет, за которыми наблюдали на протяжении четырех месяцев. Также они наблюдали, как участники исследования пользуются соцсетями, в том числе Фейсбуком, Инстаграмом и Твиттером.
Также нарциссы склонны к демонстративности и пытаются использовать других людей для достижения своих целей. Хотя подобные черты в той или иной степени свойственны многим людям, их излишняя выраженность может приводить к нарциссическому расстройству личности, когда человек начинает обесценивать практически все, что его окружает, при этом идеализируя то, что ассоциирует с самим собой.
Те из участников исследования, которые чрезмерно увлекались соцсетями, продемонстрировали рост нарциссических черт на 25% за время исследования, отмечают ученые.
При этом у многих эти черты развились настолько, что соответствовали диагностическим критериям нарциссического расстройства личности. При этом, однако, если участники использовали в основном соцсети, подразумевающие текстовые публикации (например, Твиттер), такого эффекта не наблюдалось.
Но для этой группы имело значение то, насколько их нарциссические характеристики были выражены на момент начала исследования — чем больше участник был склонен к нарциссизму, тем больше текстовых публикаций он делал.
Соцсетями пользовались все участники кроме одного. В среднем они использовали соцсети около трех часов в день за исключением использования их для работы. У некоторых использование соцсетей доходило до восьми часов в день.
59% пользовались Фейсбуком, 23% — Инстаграмом, 13% использовали Твиттер, столько же — Снэпчат. Более 2/3 участников в основном использовали соцсети для публикации изображений.
«Уже существовали предположения о связи нарциссизма с использованием изображений в соцсетях, таких, как Фейсбук, но не было известно, используют ли нарциссы социальные медиа больше остальных людей или же использование соцсетей приводит к росту нарциссизма, — рассказывает профессор Фил Рид, один из авторов исследования.
Рассматривая нашу выборку как репрезентативную для населения, в чем нет оснований сомневаться, можно сказать, что около 20% людей могут быть подвержены риску развития нарциссических признаков, что связано с излишним использованием визуальных образов в соцсетях. То, что участники использовали преимущественно визуальные образы, предполагает, что в дальнейшем будет наблюдаться рост этой проблемы, если мы не признаем такую форму общения опасной.
«Использование ориентированных на изображения соцсетей может усилить мнение нарциссических личностей насчет того, что они являются главным объектом внимания. Отсутствие непосредственного, прямого социального осуждения может дать им возможность демонстрировать себя как заблагорассудится и реализовывать свои фантазии о всемогуществе», — опасается профессор Роберто Трузоли.
По их словам, от
Исследование имело ряд ограничений — так, проведенное в соцсетях время оценивалось самими участниками, а классификация публикаций, по мнению исследователей, была недостаточно точной. Кроме того, продолжительность исследования была недостаточно большой.
Также ученые отмечают, что важно будет изучить влияние конкретных нарциссических черт на использование интернета и поведение в соцсетях. Пока же они надеются, что результаты исследования можно будет использовать для предотвращения развития нарциссического расстройства личности у молодежи.