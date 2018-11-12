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10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Нарцисс всемогущий: селфи приводят к расстройству личности

Ученые связали чрезмерное увлечение соцсетями с нарциссическим расстройством.

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Источник: Reuters

Люди, которые слишком активно пользуются соцсетями и выкладывают селфи, рискуют пострадать от нарциссического расстройства личности, предупреждает международный коллектив ученых. Текстовые публикации, впрочем, нарциссизма не вызывают.

Чрезмерное использование соцсетей и публикация селфи связаны с ростом нарциссизма, выяснили психологи из Университета Суонси в Великобритании и Миланского университета. Исследование было опубликовано в журнале The Open Psychology Journal.

Ученые проанализировали изменения в личности 74 человек 18−34 лет, за которыми наблюдали на протяжении четырех месяцев. Также они наблюдали, как участники исследования пользуются соцсетями, в том числе Фейсбуком, Инстаграмом и Твиттером.

Для нарциссизма характерна чрезмерная самовлюбленность и завышенная самооценка, не соответствующая действительности.

Также нарциссы склонны к демонстративности и пытаются использовать других людей для достижения своих целей. Хотя подобные черты в той или иной степени свойственны многим людям, их излишняя выраженность может приводить к нарциссическому расстройству личности, когда человек начинает обесценивать практически все, что его окружает, при этом идеализируя то, что ассоциирует с самим собой.

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Те из участников исследования, которые чрезмерно увлекались соцсетями, продемонстрировали рост нарциссических черт на 25% за время исследования, отмечают ученые.

При этом у многих эти черты развились настолько, что соответствовали диагностическим критериям нарциссического расстройства личности. При этом, однако, если участники использовали в основном соцсети, подразумевающие текстовые публикации (например, Твиттер), такого эффекта не наблюдалось.

Но для этой группы имело значение то, насколько их нарциссические характеристики были выражены на момент начала исследования — чем больше участник был склонен к нарциссизму, тем больше текстовых публикаций он делал.

Соцсетями пользовались все участники кроме одного. В среднем они использовали соцсети около трех часов в день за исключением использования их для работы. У некоторых использование соцсетей доходило до восьми часов в день.

59% пользовались Фейсбуком, 23% — Инстаграмом, 13% использовали Твиттер, столько же — Снэпчат. Более 2/3 участников в основном использовали соцсети для публикации изображений.

Источник: Reuters

«Уже существовали предположения о связи нарциссизма с использованием изображений в соцсетях, таких, как Фейсбук, но не было известно, используют ли нарциссы социальные медиа больше остальных людей или же использование соцсетей приводит к росту нарциссизма, — рассказывает профессор Фил Рид, один из авторов исследования.

Результаты этой работы показывают, что публикации в соцсетях могут приводить к росту нарциссизма.
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Рассматривая нашу выборку как репрезентативную для населения, в чем нет оснований сомневаться, можно сказать, что около 20% людей могут быть подвержены риску развития нарциссических признаков, что связано с излишним использованием визуальных образов в соцсетях. То, что участники использовали преимущественно визуальные образы, предполагает, что в дальнейшем будет наблюдаться рост этой проблемы, если мы не признаем такую форму общения опасной.

«Использование ориентированных на изображения соцсетей может усилить мнение нарциссических личностей насчет того, что они являются главным объектом внимания. Отсутствие непосредственного, прямого социального осуждения может дать им возможность демонстрировать себя как заблагорассудится и реализовывать свои фантазии о всемогуществе», — опасается профессор Роберто Трузоли.

Также исследователи выделяют и ряд других опасностей в использовании интернета и соцсетей.

По их словам, от интернет-зависимости страдает до 18% молодого населения. Это приводит к синдрому отмены при отключении интернета, оказывает негативное влияние на дружбу, приводя к одиночеству. Интернет-зависимые люди меньше и хуже спят, реже правильно питаются и занимаются физкультурой.

Кроме того, у интернет-зависимых людей наблюдается повышенный уровень подавленности и тревоги, ухудшение памяти и внимательности, снижается иммунитет.

Исследование имело ряд ограничений — так, проведенное в соцсетях время оценивалось самими участниками, а классификация публикаций, по мнению исследователей, была недостаточно точной. Кроме того, продолжительность исследования была недостаточно большой.

Также ученые отмечают, что важно будет изучить влияние конкретных нарциссических черт на использование интернета и поведение в соцсетях. Пока же они надеются, что результаты исследования можно будет использовать для предотвращения развития нарциссического расстройства личности у молодежи.

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