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11:47 (мск), источник: ТАСС

Россияне чаще всего предлагали присвоить аэропортам имена Жукова, Туполева и Менделеева

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Жители России при проведении опроса на тему присвоения аэропортам имен великих людей страны чаще всего предлагали называть воздушные гавани в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, авиаконструктора Андрея Туполева и химика Дмитрия Менделеева.

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Источник: Reuters

Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

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Он напомнил, что имена великих людей страны предлагается дать 47 аэропортам в 39 регионах. В рамках завершившегося этапа общероссийского конкурса «Великие имена России» были опрошены 37,6 тыс. респондентов. «Чаще всего упоминался Георгий Константинович Жуков, в пяти аэропортах. За ним Туполев, Менделеев, вот эти три деятеля, которые были номинированы для пяти аэропортов», — сказал Федоров.

Кроме того, четыре аэропорта граждане РФ предложили назвать в честь основоположника космонавтики Сергея Королева, императора Петра I, геолога Фармана Курбан оглы Салманова и поэта Александра Пушкина.

Теперь, после проведения соцопросов, начнется другой этап конкурса, в ходе которого по каждому аэропорту будет принято окончательное решение.

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«Великие имена России»

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. В рамках проекта объявлен общенациональный конкурс, таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов. Приоритетом являлась историческая связь претендентов с конкретной территорией.

Объявленный 11 октября общероссийский конкурс проходит в несколько этапов: сначала региональные общественные палаты сформировали свои списки имен-претендентов, затем на основе этих списков с учетом мнения местных жителей был создан лонг-лист. До 12 ноября проходили социологические опросы, по итогам которых организаторы составили шорт-лист из трех популярных имен для каждого аэропорта. Выбирать победителя из этих троек будут россияне в ходе интернет-голосования, которое продлится до 30 ноября. Итоги будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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