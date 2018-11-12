Россияне чаще всего предлагали присвоить аэропортам имена Жукова, Туполева и Менделеева

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Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Он напомнил, что имена великих людей страны предлагается дать 47 аэропортам в 39 регионах. В рамках завершившегося этапа общероссийского конкурса «Великие имена России» были опрошены 37,6 тыс. респондентов. «Чаще всего упоминался Георгий Константинович Жуков, в пяти аэропортах. За ним Туполев, Менделеев, вот эти три деятеля, которые были номинированы для пяти аэропортов», — сказал Федоров.

Кроме того, четыре аэропорта граждане РФ предложили назвать в честь основоположника космонавтики Сергея Королева, императора Петра I, геолога Фармана Курбан оглы Салманова и поэта Александра Пушкина.

Теперь, после проведения соцопросов, начнется другой этап конкурса, в ходе которого по каждому аэропорту будет принято окончательное решение.

«Великие имена России»

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. В рамках проекта объявлен общенациональный конкурс, таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов. Приоритетом являлась историческая связь претендентов с конкретной территорией.

Объявленный 11 октября общероссийский конкурс проходит в несколько этапов: сначала региональные общественные палаты сформировали свои списки имен-претендентов, затем на основе этих списков с учетом мнения местных жителей был создан лонг-лист. До 12 ноября проходили социологические опросы, по итогам которых организаторы составили шорт-лист из трех популярных имен для каждого аэропорта. Выбирать победителя из этих троек будут россияне в ходе интернет-голосования, которое продлится до 30 ноября. Итоги будут подведены 5 декабря.