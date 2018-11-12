Как выглядит монгольское Белое святилище (фото)
Уникальные скалы в пустыне Гоби привлекают многих туристов.
Уникальные скалы в пустыне Гоби привлекают многих туристов.
Путешественники и ученые исследовали все уголки земного шара, но пустыня Гоби
Тем не менее, поток туристов в последние годы возрос и в этих местах. Многие из них едут, чтобы собственными глазами увидеть так называемое Белое святилище — скалы Цагаан Суварга.
Уникальные глинистые обрывы находятся в 40 км на
Под действием ветра в течение тысячелетий скалы приобрели свои причудливые формы. Издали самая высокая из них напоминает руины храма. Поэтому древние монголы и назвали ее Цагаан Суварга, что означает «Белое святилище».
Скалы богаты медью и другими полезными ископаемыми. Под воздействием кислорода они окисляются и окрашивают скалы в розовые, красные, оранжевые цвета. Когда ранней весной вырастает трава и распускаются цветы, пейзаж напоминает разноцветную радугу невероятной красоты.
Сам утес протянулся на 400 метров, а его высота — от 30 до 200 м. Склоны позволяют забраться на вершину Белого святилища, однако его края очень хрупкие и могут обвалиться.
В 8 км от скалы работает туристическая база, в которой останавливаются путешественники.
Читайте также: