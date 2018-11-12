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11:17 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит монгольское Белое святилище (фото)

Уникальные скалы в пустыне Гоби привлекают многих туристов.

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Путешественники и ученые исследовали все уголки земного шара, но пустыня Гоби из-за труднодоступности до сих пор остается малоизученным местом.

Тем не менее, поток туристов в последние годы возрос и в этих местах. Многие из них едут, чтобы собственными глазами увидеть так называемое Белое святилище — скалы Цагаан Суварга.

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Уникальные глинистые обрывы находятся в 40 км на северо-восток от сума Цогт-Ово. В доисторические времена на этом месте бушевал океан. Теперь о нем напоминают лишь известняковая глина и окаменелые морские ракушки.

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Под действием ветра в течение тысячелетий скалы приобрели свои причудливые формы. Издали самая высокая из них напоминает руины храма. Поэтому древние монголы и назвали ее Цагаан Суварга, что означает «Белое святилище».

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Скалы богаты медью и другими полезными ископаемыми. Под воздействием кислорода они окисляются и окрашивают скалы в розовые, красные, оранжевые цвета. Когда ранней весной вырастает трава и распускаются цветы, пейзаж напоминает разноцветную радугу невероятной красоты.

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Сам утес протянулся на 400 метров, а его высота — от 30 до 200 м. Склоны позволяют забраться на вершину Белого святилища, однако его края очень хрупкие и могут обвалиться.

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В 8 км от скалы работает туристическая база, в которой останавливаются путешественники.

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