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18:42 (мск), источник: ТАСС

В Общественной палате рассказали, как можно проголосовать за имя для аэропорта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россияне смогут до 30 ноября проголосовать за присвоение аэропортам страны имен великих людей на специальном сайте или в соцсетях, заполнив анкету в мобильном пункте или на борту самолета или позвонив на горячую линию.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев.

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Общероссийское голосование пройдет с 12 по 30 ноября, его результаты объявят 5 декабря. Имена великих людей страны предлагается дать 47 аэропортам в 39 регионах. В рамках завершившегося этапа общероссийского конкурса «Великие имена России» были опрошены 37,6 тыс. респондентов. На основании опроса был сформирован шорт-лист из трех-четырех имен для каждой воздушной гавани.

«Несколько разных способов голосования. Во-первых, сайт великиеимена.рф, через социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, с помощью телефона горячей линии и методом анкетирования», — рассказал Фадеев.

Он пояснил, что анкетирование предполагает заполнение бумажной анкеты.

«Мобильные волонтерские пункты [будут расположены] в аэропортах и на железнодорожных вокзалах городов проекта, или [анкету можно заполнить] на борту самолетов. Также анкета будет опубликована в “Комсомольской правде” и “Аргументах и фактах”, это самые тиражные издания», — отметил секретарь ОП.

Он уточнил, что анкету можно будет вырезать из газеты, заполнить и отправить почтой на адрес Общественной палаты России.

Один голос — один аэропорт

Фадеев напомнил правила голосования: каждый участник может выбрать только один аэропорт. «Принцип “один голос — один аэропорт — одно имя”, причем любой участник может голосовать за любой аэропорт», — сказал он.

То есть, пояснил секретарь ОП, голосовать можно без привязки к месту жительства или рождения.

Фадеев сообщил, что проводить анкетирование будут 10 тыс. участников движения «Волонтеры Победы», рекламные баннеры проекта «Великие имена России» разместят в отделениях Сбербанка и «Почты России».

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«Комитет принял решение, что присвоено будет имя, например, Жукова, тому аэропорту, где больше всего проголосовало за это имя. Не по количеству людей, потому что регионы разные, а в процентном отношении», — пояснил Фадеев механизмы определения результатов голосования в регионах с одним и тем же победившим именем.

Секретарь ОП также опроверг возможности накруток голосов. «Я не знаю деталей, я в них не погружался, но те, кто нам помогает в этой части [организации голосования], обещали, что этого не будет», — сказал он.

Инициаторами проекта «Великие имена России» являются Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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