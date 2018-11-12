Астрономы впервые сняли планету, вращающуюся вокруг другой звезды

«Смотря на эти фотографии, можно подумать, что планета у беты Живописца проходит по диску звезды и немного затмевает его. На самом деле ничего такого не происходит, и подобным образом найти ее нельзя. Фотографии этого мира — очередной большой шаг и начало новой эры в изучении и открытии экзопланет», — заявили ученые.

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Бета Живописца — вторая по яркости звезда в созвездии Живописца. Она расположена на расстоянии в 64 светового года от Солнечной системы, в 1,75 раза массивнее Солнца и обладает в 8,7 раза большей светимостью. Система Беты Живописца очень молода, ей около 8−20 миллионов лет.

Это светило еще в начале 1980-х годов привлекло внимание астрономов необычно сильным инфракрасным излучением. Его источником оказался газопылевой диск, вращающийся вокруг звезды, где затем была обнаружена планета, Бета Живописца b. Первые фотографии этого рождающегося мира и его газопылевой «мантии» были получены «Хабблом» еще в 2009 году.

Последующие наблюдения за этой формирующейся планетой раскрыли несколько странностей, в том числе ее рекордно большие размеры и необычную наклонную орбиту. Пытаясь понять, как возникла эта система, планетологи следят за бетой Живописца практически непрерывно при помощи ряда наземных и космических телескопов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zAC4K4_uB8M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Анна-Мари Лагранж (Anna-Marie Lagrange) и другие астрономы, открывшие эту планету в 2009 году при помощи инструментов телескопа VLT в Чили, опубликовали фотографии и научные данные, которые они собирали на протяжении последних четырех лет при помощи инструмента NACO.

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Данный прибор, как объясняют ученые, позволяет «удалять» звезду из поля обзора, используя специальную «ширму"-коронограф, что делает ее планеты видимыми для человеческого глаза и компьютерных алгоритмов.

Используя NACO, ученые смогли проследить за тем, как Бета Живописца b вращается вокруг светила и пролетает над кромкой его диска в тот момент, когда и звезда, и газовый гигант «смотрят» в сторону Земли. Этот своеобразный «межзвездный» парад планет, как отмечают ученые, начался в 2014 году и продлился примерно два года.

Первая видеозапись полета планеты вокруг другой звезды, как отмечают исследователи, помогла им уточнить температуру «супер-Юпитера», продолжительность года и другие важнейшие свойства этого мира.