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13:06 (мск), источник: Фонтанка

Свердловский губернатор не будет увольнять чиновницу, заявившую, что государство никого не просит рожать. Глацких отделается выговором

Временно отстраненная от обязанностей уральская чиновница Ольга Глацких, которая уверена, что государство никого не просит рожать, не будет уволена. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение наказать директора департамента молодежной политики выговором.

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Источник: Правительство Свердловской области

Об этом 12 ноября сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в аппарате губернатора. Якобы решение о дисциплинарном наказании родилось после «серьезного разговора» с оскандалившейся чиновницей. Вместе с тем официального подтверждения этих данных нет.

«У меня нет информации о завершении [служебной] проверки», — заявила журналистам и. о. директора департамента информполитики региона Юлия Прыткова.

Чиновницу отстранили от обязанностей 6 ноября. К тому времени, как утверждает пресса, Глацких отдыхала на Сейшельских островах. Сейчас ее телефоны недоступны.

Напомним, 5 ноября в СМИ появился ролик с участием уральской чиновницы, курирующей работу с молодежью. В ходе разговора на тему финансирования детских проектов Глацких заявила, что государство молодёжи ничего не должно.

«Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких молодым волонтерам в Кировграде.
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На следующий день чиновница извинилась за свои слова, но оговорилась, что они были вырваны из контекста. Это не спасло ее от временного отстранения от обязанностей.

Глацких повезло больше, чем саратовскому министру труда и занятости Наталье Соколовой. Та лишилась должности после заявления о том, что 3500 тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Она посоветовала гражданам питаться «макарошками», сама при этом отказавшись сесть на такую диету.

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