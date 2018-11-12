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13:30 (мск), источник: Интерфакс

В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — В ГИБДД опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что за неиспользование зимней резины водителей будут штрафовать.

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В ведомстве напомнили, что 11 ноября вступили в силу изменения в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». «Нововведения касаются требований о комплектации зимними шинами в зимний период исключительно транспортных средств категорий М1 и N1 (легковые автомобили и грузовые автомобили полной массой не более 3,5 тонн), а также о недопущении установки на одну ось транспортного средства шин разных моделей», — пояснили в Госавтоинспекции.

Административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий М1 и N1, не укомплектованного зимними шинами в зимнее время, в Кодексе РФ об административных правонарушениях не установлена, подчеркнули там.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что 11 ноября вступают в силу штрафы за неиспользование зимней резины, и даже называлась предполагаемая сумма несуществующего штрафа.

«Госавтоинспекция МВД России разъясняет, что единственный документ, который сегодня регламентирует использование зимних шин — это указанный технический регламент. Именно в разделе 5 приложения № 8 данного документа прописаны требования к шинам автомобиля в зависимости от сезона. При этом действующие нормы КоАП РФ не предусматривают ответственности за нарушение требований технического регламента Таможенного союза», — заявили в ведомстве.

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