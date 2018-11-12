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16:38 (мск), источник: BFM.ru

«Летов жив, Ленин жив, и Леннон жив». Мединский — о названии аэропорта Омска именем лидера «Гражданской обороны»

Министр культуры России объяснил слова о том, что считает дурным тоном называть аэропорт в честь Егора Летова при жизни автора. Оказалось, его неправильно поняли.

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Источник: РИА "Новости"

Министр культуры России Владимир Мединский во время рабочего визита в Омск сделал неосторожное заявление по поводу лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, а после объяснил, что его неправильно поняли.

Журналисты поинтересовались у министра, как он относится к идее назвать аэропорт Омска именем Егора Летова. Ответ Мединский начал с фразы о том, что называть объекты в честь живых людей — дурной тон, но после заявил, что его слова вырвали из контекста.

«И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью», — сказал глава Минкультуры.

О ситуации рассказывает побывавший на этом мероприятии корреспондент РИА «Омск-Информ» Сергей Энквист:

— Мои коллеги спросили, как он относится к идее наименования омского аэропорта именем Егора Летова, на что Мединский сказал: «Это дурная практика давать имена при жизни деятелей культуры». Тут мои коллеги его прервали, сказали, что Егор Летов умер. Он сказал, что у нас есть несколько предложений назвать аэропорты именами лидеров поп-групп и музыкантов. Дальше он говорит, что это решение должно быть не раскалывающим, а объединяющим. Если какое-то имя вызывает жаркие споры и обсуждения, то нужно взять паузу и подумать.

Потом он сказал, что «и Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив»

— Оправдание Мединского о том, что цитата выдернута из контекста, правдива?

Цитата была дана полностью, никто не выдирал ее из контекста. Он объяснил это тем, что на вопрос о наименовании омского аэропорта именем Егора Летова, он начал отвечать не конкретно про Егора Летова, а в целом о том, что некоторые аэропорты называют именами поп- и рок-музыкантов, в том числе в Петербурге предлагали назвать именем Шнурова. Он это имел в виду.
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В понедельник, 12 ноября, стало известно, что аэропорт Омска не будет назван в честь Егора Летова. Имя лидера «Гражданской обороны» не попало в шорт-лист, утвержденный экспертным советом проекта «Великие имена России». Также в списке финалистов нет певца Сергея Шнурова, футболиста «Зенита» Александра Анюкова, вратарей Рината Дасаева и Льва Яшина, чьи имена поддерживали в соцсетях.

В Омске в шорт-лист вариантов вместо Летова вошли имена героя Великой Отечественной войны Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и киноактера Михаила Ульянова. Голосование началось 12 ноября и продлится до 30 ноября.

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