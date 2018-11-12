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16:53 (мск), источник: Индикатор

Найден гибрид трех видов птиц

Биологи доказали, что обитающая в американском штате Пенсильвания птица — потомок трех видов, причем ее непосредственные родители относились к разным родам. Ранее ученые никогда не сталкивались ни с чем подобным. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

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Источник: Lowell Burket

Существует два основных вида гибридизации живых организмов: межвидовая и межродовая. Первая широко распространена как в дикой природе, так и в контролируемых человеком условиях из-за своей относительной простоты. Один из самых известных межвидовых гибридов — мул, отпрыск осла и лошади. Межродовая гибридизация встречается намного реже, так как организмы из разных родов обычно отличаются друг от друга слишком сильно как по внешним признакам, так и по генетической информации, что затрудняет их скрещивание. Тем не менее межродовая гибридизация относительно часто встречается у растений, в том числе у многих злаков, которые выращивает человек.

В новой работе биологи показывают, что найденная ими в США птица представляет собой гибрид трех видов: золотокрылого пеночкового певуна (Vermivora chrysoptera), синекрылого пеночкового певуна (Vermivora cyanoptera) и желтошапочного лесного певуна (Dendroica pensylvanica).

Это исключительно редкое событие. Самка-гибрид золотокрылого и синекрылого пеночковых певунов, которых также называют певунами Брюстера, спарилась с желтошапочным лесным певуном и успешно дала потомство.
Дэвид Тоус
ведущий автор работы из Корнеллского университета (США)
Тройная родословная птицы-гибрида | Источник: Cornell Lab of Ornithology

Тройную родословную птицы биологи подтвердили при помощи прямого генетического анализа крови. Авторы предполагают, что такое редкое событие произошло из-за того, что популяция золотокрылого пеночкового певуна последнее время существенно снижается, поэтому уменьшается и количество потенциальных партнеров. Эта гибридизация стала возможной даже несмотря на существенные фенотипические различия между родителями, что говорит о том, что генетическая совместимость двух организмов сохранилась. Орнитологи собираются и дальше наблюдать за птицей, чтобы выяснить, станет ли она изгоем или сможет спариваться и откладывать яйца.

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