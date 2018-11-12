Найден гибрид трех видов птиц

Существует два основных вида гибридизации живых организмов: межвидовая и межродовая. Первая широко распространена как в дикой природе, так и в контролируемых человеком условиях из-за своей относительной простоты. Один из самых известных межвидовых гибридов — мул, отпрыск осла и лошади. Межродовая гибридизация встречается намного реже, так как организмы из разных родов обычно отличаются друг от друга слишком сильно как по внешним признакам, так и по генетической информации, что затрудняет их скрещивание. Тем не менее межродовая гибридизация относительно часто встречается у растений, в том числе у многих злаков, которые выращивает человек.
В новой работе биологи показывают, что найденная ими в США птица представляет собой гибрид трех видов: золотокрылого пеночкового певуна (Vermivora chrysoptera), синекрылого пеночкового певуна (Vermivora cyanoptera) и желтошапочного лесного певуна (Dendroica pensylvanica).
Это исключительно редкое событие. Самка-гибрид золотокрылого и синекрылого пеночковых певунов, которых также называют певунами Брюстера, спарилась с желтошапочным лесным певуном и успешно дала потомство.
Дэвид Тоус ведущий автор работы из Корнеллского университета (США)
Тройную родословную птицы биологи подтвердили при помощи прямого генетического анализа крови. Авторы предполагают, что такое редкое событие произошло из-за того, что популяция золотокрылого пеночкового певуна последнее время существенно снижается, поэтому уменьшается и количество потенциальных партнеров. Эта гибридизация стала возможной даже несмотря на существенные фенотипические различия между родителями, что говорит о том, что генетическая совместимость двух организмов сохранилась. Орнитологи собираются и дальше наблюдать за птицей, чтобы выяснить, станет ли она изгоем или сможет спариваться и откладывать яйца.