Найден гибрид трех видов птиц

Существует два основных вида гибридизации живых организмов: межвидовая и межродовая. Первая широко распространена как в дикой природе, так и в контролируемых человеком условиях из-за своей относительной простоты. Один из самых известных межвидовых гибридов — мул, отпрыск осла и лошади. Межродовая гибридизация встречается намного реже, так как организмы из разных родов обычно отличаются друг от друга слишком сильно как по внешним признакам, так и по генетической информации, что затрудняет их скрещивание. Тем не менее межродовая гибридизация относительно часто встречается у растений, в том числе у многих злаков, которые выращивает человек.