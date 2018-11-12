На побережье в Британии появились портреты героев Первой мировой войны
Рисунки сделаны прямо на песке.
Рисунки сделаны прямо на песке.
Необычным образом в Великобритании решили почтить память погибших в Первой мировой войне. Режиссер Дэнни Бойл организовал целое движение активистов и художников, которые, объединившись, создали изображения героев войны на пляжах королевства, прямо на песке. Свой проект Бойл назвал «Страницы моря».
Морские портреты были созданы на 28 пляжах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Портреты, выбранные Бойлом, рассказывают интересные истории совершенно разных людей: от высших командных чинов до рядовых солдат, врачей и работников заводов по изготовлению боеприпасов.
Все портреты были сделаны прямо на песке, и, по задумке автора, постепенно должны были смыться океанскими волнами.
Читайте также: