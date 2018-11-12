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16:23 (мск), источник: Mail Новости

На побережье в Британии появились портреты героев Первой мировой войны

Рисунки сделаны прямо на песке.

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Необычным образом в Великобритании решили почтить память погибших в Первой мировой войне. Режиссер Дэнни Бойл организовал целое движение активистов и художников, которые, объединившись, создали изображения героев войны на пляжах королевства, прямо на песке. Свой проект Бойл назвал «Страницы моря».

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Морские портреты были созданы на 28 пляжах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Портреты, выбранные Бойлом, рассказывают интересные истории совершенно разных людей: от высших командных чинов до рядовых солдат, врачей и работников заводов по изготовлению боеприпасов.

Все портреты были сделаны прямо на песке, и, по задумке автора, постепенно должны были смыться океанскими волнами.

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